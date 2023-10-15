Haber: Elif Hayvalı

Türkiye’de kültür ve sanat alanında uzun soluklu çok sayıda sosyal sorumluluk platformu ve projesinin destekçisi olan Doğuş Grubu’nun, Ara Güler ile iş birliği sonucu 2016 yılında hayata geçirdiği Ara Güler Müzesi’nin yeni sergisi, Filibe’deki Kapana Gallery’de ziyaretçileriyle buluşuyor.

Ara Güler’in onur sanatçısı olduğu ve 1983 yılından bu yana düzenlenen International Meetings of Photography festivali programında, Ara Güler’in eserlerinin yanı sıra Jacob Aue Sobol, Reiner Riedler, Máté Bartha, Marco Rigamonti, Roumen Koynov, Nikola Mihov ve Kostadin Chernev gibi uluslararası fotoğrafçıların da eserleri yer alıyor.

Ara Güler’in ağırlıklı olarak 1950 ve 1960’lı yıllarda çektiği, en bilinen fotoğrafları arasında yer alan 52 adet siyah-beyaz fotoğrafının görülebileceği sergi 13-31 Ekim 2023 tarihleri arasında ziyarete açık olacak.