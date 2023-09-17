Haber: Duha Sena Oskay

Yeni bir çalışma, en sevdiğimiz atıştırmalıklardan birinin aslında tatmin edici bir cinsel yaşamın kilidini açmanın anahtarı olabileceğini ortaya çıkardı. Bu söz konusu atıştırmalıklar ise yoğun oranda içinde folik asit bulunduran kuruyemişler…

Kuruyemişler iddiaya göre sadece kişinin cinsel dürtüsünü artırmakla kalmaz , aynı zamanda orgazmı iyileştirmeye de yardımcı olabilirler.

Araştırma, folik asidin özellikle menopoz sonrası kadınlarda cinsel dürtüyü artırmanın arkasında olabileceğini keşfetti. Uzmanlar folik asit açısından zengin olan yer fıstığı, fındık ve ceviz de dahil olmak üzere çeşitli kuruyemişler öneriyor.Bu nedenle siz de cinsel açıdan daha aktif olmayı düşünüyorsanız yararlı bir araç olabilir

İran'da araştırılan çalışmaya 100 orta yaşlı kadın katıldı; bunların yarısına sekiz hafta boyunca her gün 5 mg folik asit takviyesi verilirken, diğerlerine plasebo verildi. Dr Hedyeh Riazi, Cinsel Tıp Dergisi'nde folik asit grubunda arzu, orgazm , tatmin ve uyarılmanın arttığını söyledi.

Folik asit, folat olarak da bilinen bir B vitaminidir. Bulunabileceği diğer yiyecekler arasında bezelye, fasulye, ekmek, yumurta ve yapraklı sebzeler bulunur.

Dr Riazi şunları söyledi: "Bulgularımız folik asitin menopoz sonrası kadınlarda cinsel işlevi muhtemelen iyileştirdiğini gösteriyor. Bunu doğrulamak için daha büyük çalışmalara ihtiyaç var.”

Önceki çalışmalar, folik asidin penise giden kan akışını iyileştirerek erkeklerde erektil disfonksiyonla mücadeleye yardımcı olabileceğini göstermiştir.

Diyetisyen Dr. Carrie Rushton ise, bunun "fizyolojik olmaktan çok zihinsel bir şey" olabileceğini, çünkü "B vitaminlerinin ruh hali ve zihinsel sağlık açısından yararları hakkında pek çok veriye sahip olduğumuzu" söyledi .

Şunları ekledi, “Kabul edelim, kadınların oraya ulaşmak için ruh halinde olmaları gerekiyor ve eğer öyle olmazsa pek tatmin olmazlar. Bu çalışmadaki kadınlar çok fazla folat aldı ve bu kadarını elde etmek için muhtemelen 33 bardak kuru yemişe ihtiyacınız olacak, ancak başka harika kaynaklar da var. Menopoz sonrası kadınlar B vitamini takviyesinden yararlanabilir. Diğer iyi kaynaklar arasında beyaz ekmek, yumurta, portakal suyu, ıspanak ve lahana yer alır.