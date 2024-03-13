Göle ilçesi merkezinde hayvancılıkla uğraşan Adem Kılıç, yeni doğan buzağının burun ve dudaklarının eksik olduğunu fark etti. Annesini emerken zorlanan buzağı biberonla beslenmeye başlandı.

Kılıç, buzağının durumuna şaşırdığını, yaşayıp büyümesi ve sağlığına kavuşması için uğraştığını dile getirerek, "Çocuk gibi bakıyoruz. Biberon ile besliyoruz. Belli bir zamana kadar bu şekilde bakacağız. Şu an çocuktan farkı yok." dedi.

Ardahan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Şube Müdürü Emrah Aydın da hayvanın engelli olarak doğduğunu, beslenmesi düzgün yapılırsa yaşayabileceğini belirtti.