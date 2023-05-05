ARDAHAN AA- Yaklaşık 400 bin büyükbaş, 100 bin küçükbaş hayvan varlığı ile bölgede hayvancılıkta önemli bir yere sahip olan kentte açılacak lise ile tarım ve hayvancılık sektöründe nitelikli ve donanımlı insan kaynağı yetiştirilmesi amaçlanıyor.

Milli Eğitim Müdürü Erhan Bulut, AA muhabirine, okulun 24 derslikli ve ilk aşamada 30 tarım ile 30 hayvan sağlığı yetiştiriciliği kontenjanına sahip olacağını anlattı.

Bulut, şunları kaydetti:

"Binamız hazır, ayrıca ahır gibi bazı birimler yapılacak. 126 dönümlük arazide faaliyet gösterecek olan okul, 50 hayvan kapasitesiyle öğrencilere pratik hayvancılık eğitimi imkanı sunacak. Ayrıca 500 metrekare polikarbon sera sayesinde öğrenciler, modern seracılık tekniklerini öğrenerek tarım sektöründeki gelişmeleri takip edebilecekler. Bünyesinde yer alan mandıra ise hayvansal ürünlerin üretimi için gerekli tüm donanıma sahip olacak."

Lisenin tarım sektöründe nitelikli ve donanımlı insan kaynağı yetiştirmek için önemli bir adım olacağına işaret eden Bulut, "Öğrencilerimiz, modern hayvancılık tekniklerini öğrenerek sektördeki gelişmelere ayak uydurabilecekler. Ayrıca polikarbon sera ve mandıra gibi donanımlar sayesinde öğrencilerimiz, tarım sektöründe ihtiyaç duyulan hayvansal ve bitkisel ürünleri de üretebilecekler. Bu projeyle, Göle ilçemizin tarımsal potansiyelini en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyoruz." diye konuştu.