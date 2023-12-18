Haber: Mert Osman Erman

Bu olay, yeni devlet başkanı Javier Milei'nin göreve gelmesinin ardından sadece bir hafta sonra meydana geldi. Komşu ülke Uruguay'da da iki kişi hayatını kaybetti.

Yetkililere göre, Bahia Blanca'ya iniş yaptıktan sonra fırtına, bir paten kayma yarışması sırasında bir spor salonunun çatısının çökmesine neden olarak 13 kişinin ölümüne yol açtı. 14 kişi daha yaralandı ve olay yerindeki itfaiye ekipleri enkaz altında kalanları kurtarmak için çalıştı.

Cumartesi gecesi Buenos Aires eyaletinin bazı bölgelerinde, yaşam ve mal güvenliği tehdidi olduğunu gösteren turuncu bir hava durumu uyarısı vardı.

Bir başka kadın, Pazar günü erken saatlerde Moreno kasabasında, şehrin bir banliyösünde, düşen bir ağaç dalı tarafından vurularak öldü.

Buenos Aires'e yakın Aeroparque havaalanında çekildiği iddia edilen ve yerel medya tarafından yayınlanan görüntülerde, rüzgarlar tarafından sarsılan park halindeki bir uçak görülebiliyor. Bir set iniş merdiveni de pist boyunca uçarak bir bagaj taşıyıcıya çarpıyor.

Arjantin'i ziyaret eden İngiltere'den Clorrie Yeomans (25), yerel saatle 03:00 civarında (GMT 06:00) merkezi Buenos Aires'teki dairelerinde uyanmasını anlattı.

"Hayatımda duyduğum en yüksek rüzgar sesini duydum. Sonra araba alarm sesleri ve dışarıda bir çarpma sesi duydum" dedi.

"Bir kasırgaymış gibi hissettim. Bina hareket ediyormuş gibi geldi. Balkonuma bir ağacın çökmesinden korktuğum için dairenin diğer tarafındaki banyoya oturdum." Pazar sabahı, daire çevresinde birçok yerin sessiz kaldığını ve birçok insanın evlerinden çıkmaktan çekinmek zorunda kaldığını söyledi.

"Gördüğüm kadarıyla bazı insanların rüzgar tarafından patlatılan camlarını yerde gördüm. Bazı arabalar tamamen ezilmiş durumda" dedi.

"Sokaklar tamamen ağaçlar ve dallar tarafından bloke edilmiş durumda.

"Dallar tarafından yere indirilen kablolar şimdi sokakta sallanıyor."

Pazar akşamına kadar birçok sokakın temizlenmeye başlandığını ve bazı toplu taşıma araçlarının tekrar hizmete girdiğini ekledi.

Devlet Başkanı Milei, Pazar günü birkaç bakanla birlikte Bahia Blanca'ya seyahat ederek hasarı inceledi.

Ofisi, hükümetin "kurbanlara yardımcı olmak ve hasarı kontrol altına almak için eyalet ve belediye yetkilileriyle birlikte çalıştığını" söyledi.

Arjantin'den kuzeye hemen sınırda bulunan Uruguay'da yetkililer, fırtınanın orada da çatıları uçurup ağaçları devirdiğini söyledi. İki kişi, Pazar günü erken saatlerde öldü.