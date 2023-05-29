İSTANBUL - Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı’nın özel çalışmaları sonucunda hayata geçirilen Bostan Gülistan Hobi Bahçesi projesi, vatandaşlara doğal ortamda tarım yapma, toprağa temas etme ve doğayla bağ kurma imkânı sunuyor. Bu sayede vatandaşlar, şehir yaşamının yoğunluğundan uzaklaşarak toprakla buluşabiliyor. Arnavutköy Belediyesi'nin Bostan Gülistan Hobi Bahçesi projesi, 68 dönüm alanda 200 hobi bahçesine ev sahipliği yapıyor. Bahçeler, organik tarım yapma imkânı sunan 78 metrekarelik alanlardan oluşuyor. Ayrıca otopark, çocuk oyun alanları ve kafeterya gibi olanaklar da bulunuyor.

“Amacımız atalık tohumlarımızın da devamlılığını sağlamak”

Atalık tohumların yaşatılması için çalıştıklarını belirten Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, "Burada hem seramızda hem de bahçelerimizde ürettiğimiz fidanların tamamını atalık tohumlardan elde ediyoruz. Yılsonunda ise eldeki ürünlerin tohumlarını ayırarak gelecek seneye hazır hale getiriyoruz. Buradaki tohumların ana menşei atalık tohumlardır ve bu da buranın önemli bir özelliğidir. Böylece buraya gelip ekim yapan vatandaşlarımıza önemli bir imkan sağlıyoruz. Amacımız sadece ekip biçmek değil, aynı zamanda sahip olduğumuz en önemli kaynaklardan biri olan atalık tohumların devamlılığını sağlamaktır." dedi.

“Şehrin gürültüsünden kurtuluyoruz”

Bostan Gülistan Hobi Bahçesi ile şehrin gürültüsünden uzaklaştığını belirten Ahmet Bilgi, "Şehrin stresinden, gürültüsünden ve egzoz gazından kendimizi kurtarıp fırsat buldukça buraya geliyoruz. Burada yazlık ve kışlık bütün ürünlerimizi yetiştiriyoruz. Biz burada organik tarım yapıyoruz. Bize bu imkanı sağladığı için Ahmet Haşim Baltacı başkanımıza da çok teşekkür ediyoruz." şeklinde konuştu.

Hobi bahçesine daha yeni başladığını söyleyen Semanur Yıldırım, "Daha yeni aldık bu bahçeyi, bir haftadır buraya geliyoruz. Domates, salatalık ve çilek ekimi yaptık. İnşallah bir iki ay içinde meyvelerimizi yiyeceğiz. Bu imkanı sağlayan Haşim Baltacı Başkanımıza teşekkür ediyoruz." dedi.

HABER: BÜLENT ÇAMCI