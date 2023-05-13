İSTANBUL - Arnavutköy Belediyesi, 6-12 Mayıs arasında kutlanan Hemşireler Haftasına özel yemekli program düzenledi. Programa Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu, Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, Arnavutköy İlçe Sağlık Müdürü Muhammed Safa Ünal, Arnavutköy Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Neşat Yıldırım, Arnavutköy Devlet Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Sakine Küçe, ilçede görev yapan hemşireler ve ebeler katıldı.

Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı açılış konuşmasının ardından Arnavutköy’e yeni atanmış en genç hemşire Mert Ater ve ilçenin en tecrübeli hemşiresi Nihat Pala’ya temsili olarak hediyelerini takdim etti. Sağlık çalışanları program sonunda Meltem Sertkaya tarafından verilen konser ile doyasıya eğlendi.

“Sağlığın ne anlama geldiğini çok iyi anladık”

Programa ev sahipliği yapan Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı; “Hemşireler Haftası’nın tüm sağlık çalışanlarımız için hayırlı olmasını diliyorum. Özellikle son dönemde sağlığın ne anlama geldiğini çok iyi anladık. Pandemi ile başlayan süreç, daha sonra özellikle deprem döneminde sağlık çalışanlarımız önemli bir fonksiyon oldu. Vatandaşlarımızın hem psikolojik olarak tedavilerine hem fiziki olarak tedavilerine yardım ettiler. Son derece önemli bir yere sahipler. Biz de bu akşam teşekkürümüzün bir nişanesi olarak onlara bu programı hazırladık” dedi.

Arnavutköy Devlet Hastanesi’nde hemşire olarak görev yapan Semihe Durmaz; Çok saygılı ve çok güzel bir ortam. Gelirken çok kargaşa içinde olacağını düşünmüştüm ama mükemmel bir ortamla karşılaştım. Bu ortamı hazırlayan herkese çok teşekkür ederiz. Pandemi ve deprem döneminde biz çok yıprandık. Çok yoğun bir ortamda çalışıyoruz. Bundan dolayı hastalarımıza bir misafiri ağırlar gibi davranamıyoruz. İnsanlara da bunu dile getirmeyi çok istiyorum.” şeklinde konuştu.

HABER: MEHTAP CANAN ŞAHNGİL