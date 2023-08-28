TİRAN AA- Yunan medyasına röportaj veren Rama, Arnavutluk'un Türkiye ve Yunanistan'la ilişkileri başta olmak üzere çeşitli konulara değindi.

Rama, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'la stratejik ortaklık anlaşmamız var ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan ya da (Yunanistan Başbakanı) Kiryakos Miçotakis arasında, Yunanistan ve Türkiye arasında bir seçim yapmamız gerektiğini düşünmüyorum. Biz her ikisini de seviyoruz. Sizin birbirinizi çok sevmemeniz, bizim açımızdan ikinizi de sevmemiz için sorun olmamalı." değerlendirmesinde bulundu.

Arnavutluk ile Yunanistan arasındaki deniz yetki alanları konusuna da değinen Rama, "Cumhurbaşkanı Erdoğan asla, hiçbir zaman bu konu hakkında neler olup bittiğini sormadı. Asla. Hiçbir zaman. Mücadelelerini sürdürmek için onun (Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın) Arnavutluk'a ihtiyacı yoktur." görüşünü paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunan karşıtı olmadığını vurgulayan Rama, "Şunu çok iyi bildiğinize inanıyorum: Cumhurbaşkanı Erdoğan, henüz başbakanken bile Kıbrıs konusunda masaya bir anlaşma atmaya cesareti olan bir kişidir. Hatırlarsınız, Ankara'daki kariyeri açısından oldukça tehlikeli bir şeydi ve o bunu yaptı." ifadelerini kullandı.

Rama, şunları kaydetti:

"Yunanistan'ın karşılaştığı ağır kriz sırasında (Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın) bu durumdan istifade edip olayı daha da ağırlaştırdığını görmedim çünkü Yunanistan'ı yerle bir etmek isteseydi ya da Yunanistan'ı yerle bir etmeye niyetli olsaydı o, durumdan istifade ederek, mültecileri kullanarak krizi daha da acı bir şeye dönüştürebilirdi ama bunu yapmadı. ​​​​​Gerçekten de ben, onda (Cumhurbaşkanı Erdoğan) hiçbir zaman Yunanistan'a ve Yunan halkına karşı kötü duygular besleyen bir şahsiyet görmedim."