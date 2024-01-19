Haber: Damla Oya Erman

Gümrük ajanları tarafından sorguya çekilen aktör ve eski California valisi, saati AB içinde satma niyeti nedeniyle vergi kaçakçılığı iddiasıyla soruşturma altına alındı.

Schwarzenegger'ın kar amacı gütmeyen kuruluşu Schwarzenegger İklim İnisiyatifi, DPA'ya yaptığı açıklamada, aktörün Terminator karakterinin bir görüntüsünü içeren özel yapım Audemars Piguet saatini, Kitzbuhel, Avusturya'da düzenlenecek bir açık artırmada iklim projelerine destek sağlamak amacıyla satmayı planladığını belirtti.

Saatin değeri tahmini olarak 50.000 dolar (46.000 avro) civarında ve Schwarzenegger'ın bu saat üzerinden vergi ödememesi nedeniyle bir soruşturma başlatıldı. 76 yaşındaki aktör, saatin AB içinde kalacak şekilde satılması durumunda vergi ve harç ödenmesi gerektiğini kabul etmek zorunda kaldı.

Aktör, üç saat süren gözaltının ardından saati alarak serbest bırakıldı. Ancak serbest kalabilmek için Schwarzenegger'ın binlerce avroluk bir ceza ödemesi gerekti. Schwarzenegger İklim İnisiyatifi sözcüsü, yaşananları "bebeklik soruşturması" olarak nitelendirerek, "Umarız Almanya, gümrük vergisi koymak yerine ekonomisini ve çevre dostu uygulamalarını geliştirmeye daha fazla odaklanır." şeklinde bir açıklama yaptı.