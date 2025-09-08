Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin babaannesi, Ertuğrul Gazi'nin annesi ve "Devlet Ana" olarak bilinen Hayme Ana'nın kabrinin bulunduğu Çarşamba köyünde düzenlenen 744. Hayme Ana'yı Anma ve Göç Şenlikleri kapsamında gerçekleştirilen konserde, Sultanbekov, sevilen eserlerini seslendirdi.

Katılımcıların yoğun ilgisiyle karşılaşan sanatçı, en bilinen eseri "Dombıra"yı istek üzerine iki kez seslendirdi. Dinleyiciler de şarkıya hep bir ağızdan eşlik ederek konser alanında coşkulu anlar yaşattı.

Arslanbek Sultanbekov, Domaniç'te konser vermekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türk dünyasında birçok yerde konser verdiğini hatırlatan sanatçı Sultanbekov, şöyle konuştu:

"Bugün burada ayrı bir heyecan yaşadım. Bu kadar milletini ve devletini seveni bir arada görmek beni çok mutlu etti. Biz aynı milletiz, dinimiz bir. Ecdadımız sayesinde buradayız, biz de onların çocukları olarak bu etkinliklere devam ediyoruz. İnşallah bundan sonra da devam ederiz."