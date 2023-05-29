Ankara

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Varna'da gerçekleştirilen organizasyonda Türkiye'yi erkeklerde Yunus Emre Gündoğdu, Mehmet Ayberk Koşak ve Kerem Şener, kadınlarda Bengisu Yıldız, Sevgi Seda Kayışoğlu ve Derin Tanrıyaşükür temsil etti.

Organizasyonda halka aletinde Mehmet Ayberk Koşak gümüş, atlama masasında Bengisu Yıldız bronz madalya kazandı.

Bengisu Yıldız dengede dördüncü olurken, Derin Tanrıyaşükür asimetrik paralelde altıncı, Sevgi Seda Kayışoğlu dengede dokuzuncu, Yunus Emre Gündoğdu halkada ve atlama masasında yedinci, paralel barda sekizinci, Kerem Şener ise barfikste dokuzuncu oldu.

AA