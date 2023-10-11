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İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.A, Ö.D. ve İ.S. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Zanlıyı Muratlı bölgesine bıraktıktan sonra Sarp Sınır Kapısı'ndan Gürcistan'a geçtikleri tespit edilen Ö.D. ve İ.S, Türkiye'ye giriş yaptıkları esnada gözaltına alındı.

İ.A. sorgusunda, İzmir'den beraber geldiği Ö.D. (32) ile Hopa'da irtibat halinde olduklarını, İ.S'nin (30) kendisine yardımcı olduğunu söyledi.

Yapılan araştırmada İ.A'nın, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca "kasten adam öldürme" suçlamasıyla arandığı ortaya çıktı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gürcistan sınırındaki Muratlı bölgesinden bir kişinin yurt dışı na kaçmaya çalıştığı ihbarı üzerine harekete geçti.

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