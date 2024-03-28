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"Artvin'de haber takibinden dönerken meydana gelen trafik kazası nda vefat eden Çoruh Postası Gazetesi imtiyaz sahibi Tolga Gül'e Allah'tan rahmet diliyorum. Kazada yaralanan ve tedavisi süren TRT Haber muhabiri Fatih Tüysüz'e acil şifalar temenni ediyorum."

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Öte yandan Vali Cengiz Ünsal, CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin, hastaneye gelerek Gül'ün ailesine taziyede bulundu, Tüysüz'ün ailesine ise geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ağır yaralanan Tüysüz'ün tedavisi ise aynı hastanede devam ediyor.

Eski Artvin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı da olan Gül, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazada sürücü ve beraberindeki Çoruh Postası Gazetesi imtiyaz sahibi Tolga Gül yaralandı.

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