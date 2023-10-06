Bakü

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Uluslararası Uzay Federasyonunun (IAF) organize ettiği, Türkiye Uzay Ajansının (TUA) platin sponsoru olduğu "74. Uluslararası Uzay Kongresi (IAC)" devam ediyor.

Kongre kapsamında düzenlenen fuarda, Türkiye'nin en büyük savunma elektroniği kuruluşu olan ASELSAN da ürün ve hizmetlerini tanıtıyor.

ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı Yaman, yaptığı açıklamada, tüm küresel uzay aktörlerinin bir araya geldiği önemli bir etkinlik olan Uluslararası Uzay Kongresi'nin kardeş ülke Azerbaycan'da yapılmasının kendilerini mutlu ettiğini, buraya büyük memnuniyetle katılım sağladıklarını söyledi.

TUA'nın önderliğinde kurulan Türkiye standında ASELSAN olarak yer aldıklarını belirten Yaman, hem kongre hem de fuara ilginin yoğun olduğunu kaydetti.

ASELSAN olarak Azerbaycan'da 30 yıldır var olduklarını, bu sürenin 25 yılında ASELSAN Bakü isimli şirketle faaliyet gösterdiklerini anlatan Yaman, "Türkiye'de biz ne kullanıyorsak Azerbaycan da onu kullansın istiyoruz. Özellikle haberleşme, savunma ve elektronik alanlardaki birçok sistemimiz Azerbaycan'da yoğun şekilde kullanılıyor." diye konuştu.

Yaman, Azerbaycan'da ASELSAN üretimi telsiz ve uydu haberleşme sistemlerinin yaygın biçimde kullanıldığını ifade ederek, şu bilgileri paylaştı:

"Biz askerlerin (Azerbaycan ordusu) yanında götürerek belli bir alanda kurup kullanmaları için sistemler sağlıyoruz. Bu sistemler sayesinde herhangi bir altyapı kurulumu gerekmeden tamamen taktik sistemlerle sahaya gidip orada bütün birliklerin haberleşmesini sağlayabiliyorlar. Bunu uydu haberleşmesiyle yapıyoruz. Uydu haberleşmesine yönelik terminallerimiz ve radyolink sistemlerimiz var."

AA