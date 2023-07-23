İSTANBUL- Ünlülerin göz doktoru olarak tanınan Op. Dr. Tuncay Sezgin, Temmuz ayında en yüksek sıcaklıklara ulaşan havanın gözleri de olumsuz etkilediğini belirtti. Bunların başında göz kuruluğunun geldiğine dikkat çeken Sezgin, "Göz kuruluğunun asıl sebepleri ya gözyaşı azlığı ya da gözyaşı kalitesinin bozuk olması. Bu durum sıcaklarla beraber gözün üstündeki gözyaşının buharlaşmasının artmasıyla göz kuruluğu şikayeti gittikçe artıyor" dedi.

AÇIK HAVADA ÇALIŞANLAR RİSK ALTINDA

Yaz mevsiminde meslekleri gereği dışarıda çalışmak zorunda olanların bu riske daha yoğun maruz kaldığını dile getiren Op. Dr. Tuncay Sezgin, onlara önerilerde bulundu. Sezgin, "Yazın dışarıda çalışanlar mümkünse güneş gözlüğü kullanmalılar. Göz kuruluğuyla ilgili yazın daha çok sorun yaşayanlar mutlaka uzman doktora başvurmalı " ifadelerini kullandı.

HABER: METE YILMAZ