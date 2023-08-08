Tarım ve Orman İl Müdürlüğü verilerine göre, kentte yaklaşık 40 bin hektarda incir üretiliyor. İl genelinde üretilen ortalama 190 bin ton incirin bir kısmı taze olarak tüketilirken, kurutulan 68 bin ton meyvenin 40 bin tonu yaklaşık 80 ülkeye ihraç ediliyor.

Hasadın sürdüğü Nazilli, Kuyucak ve Buharkent ilçelerinde işçiler, gün doğumuyla birlikte incir bahçelerinin yolunu tutuyor.

Daha çok kadın işçilerin çalıştığı hasatta dalından özenle toplanan incirler, kovalara dolduruluyor. Erkek işçiler ise toplanan ürünleri araçlara yükleyip tesislere götürüyor. Tesislerde yine kadınlar tarafından boylarına göre ayrılan incirler, yurt içi ve yurt dışı pazarlara gönderiliyor.

Nazilli Ziraat Odası Başkanı Yahya Anlıak, ilkbahardaki yağışlardan dolayı sezona 10 gün gecikmeli başladıklarını söyledi.

Sezona umutlu başladıklarını fakat son günlerdeki aşırı sıcaklardan incirin olumsuz etkilendiğini dile getiren Anlıak, "2023 taze incir hasadına güzel başlamıştık ama son günlerde 40 derecenin üstünde olan hava sıcaklıkları her meyveyi, sebzeyi etkilediği gibi inciri de etkiledi. Kalitemizde bir değişiklik yok ama rekoltemizde yüzde 15-20 düşüş bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Benzer tablonun kuru incir için de olup olmayacağının 2 hafta içerisinde belli olacağını belirten Anlıak, "Taze incirde geçen yıllara göre biraz eksiklik görülüyor ama bunu kuru incir için söylemeyiz, onun için çok erken. Kuru incir hasadı bizim Aydın bölgesinde 1-1,5 ay sürüyor. 1,5 ay boyunca gerçekleşecek hava şartları, yağmur, nem, rüzgar... Bunlar çok etkili. Onun için kuru incirin rekoltesine bir şey diyemeyiz ama taze incirde geçen senelere göre yüzde 15- 20 noksanlık var." diye konuştu.

"Aydın incirinin dünyada eşi benzeri yok"

Ağaç bakımının sezona başlamadan iyi yapılması halinde incirin mevsim şartlarından daha az etkilendiğine işaret eden Anlıak, "Aydın'a özgü sarı lopun diğer incirlere göre kabuğu biraz daha nazik ama kalitesi, aroması, tadı diğer incirlere göre daha yüksek. Aydın incirinin dünyada eşi benzeri yok zaten, Aydın denilince akla ilk incir gelir." dedi.

Üreticilerden Gökhan Candan da yüksek sıcaklığın ürünün rekoltesini etkilediğine dikkati çekerek, fiyatların iyi olması halinde üreticinin yüzünün güleceğini ifade etti.

AA