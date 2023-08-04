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Hava sahasının kapanması nedeniyle Nijer'de kalan 4 kabin, 2 kokpit ve 1 teknisyenden oluşan ekibin otellerinde ve güvenli bölgede tutulduğu bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, 27 Temmuz'da meydana gelen politik huzursuzluk sonucu Nijer'in hava sahasının kapandığı belirtildi.

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