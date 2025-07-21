Haber: Bahar Önen BÜKE

Usta sanatçı Ceylan Ertem yine Sezen Aksu 'nun daha önce konserlerinde giydiği iki elbiseyle kamera karşısına geçerek film tadında ki klibiyle büyük beğeni topladı.

2010 yılında ilk solo albümü "Soluk"la müzik dünyasına güçlü bir adım atan alternatif rock ve caz müziği sanatçısı, besteci / şarkı yazarı Ceylan Ertem "kendim yazmış kadar ben" diye ifade ettiği "Aşkla" tarzı ve etkileyici sesiyle dinleyenlerden tam puan alarak gönülleri birkez daha fethetti.

Tüm dijital müzik platformlarda yerini alan "Aşkla" büyük bir beğeni ile izlenmeye ve dinlenmeye devam ediyor.