Melodi'den Hareketli, Yepyeni Bir Single; "Aşkın Sonu"

Başarılı genç fenomen Melodi, popüler sosyal medya platformu TikTok ile kişilerin sempatisini kazanmış ardından "Fly Me to The Moon", "Blancho" ve "Bir Yaz Gecesi Rüyası" isimli şarkılarını müzikseverlerle buluşturmuştu. Baharın enerjisini taşıyan yepyeni teklisinde Melodi, sevgilisinden ayrılan bir genç kadının tekrardan nasıl küllerinden doğduğunu dinleyicilere aktarıyor.

Şarkının söz ve müziği sanatçımız Melodi Kaplan'a ait. Şarkının aranjesi Emre Bayar tarafından yapıldı. Şarkının keyifli klibi ise Yüzdeyüz Film Prodüksiyon firması tarafından çekildi.

Hakan Kalgıdım'ın Yeni Single'ı “Denedim” Çıktı!

Pop müziğin yükselen isimlerinden Hakan Kalgıdım, “Denedim” adlı yeni alternatif pop şarkısı yayında.

Geçtiğimiz yılı son şarkısı “KAHRAMAN” ile noktalayan Hakan Kalgıdım, sessizliğini “Denedim” adlı şarkısı ile bozdu!

Sözü ve müziği Kalgıdım imzası taşıyan parçanın düzenlemesini Arel Koray Nalbant üstlendi. Genç müzisyen şarkısını “ayrılığın acısını dahi ayrıldığı aşkıyla atlatabileceğini düşünen şizofrenik bir aşk masalı” olarak tarifliyor. Romantik piyano düzenlemesi ve akustik gitarları ile ana akım dinleyiciyi yakalarken synth, yaylılar ve synthdrum ile ise klasik Türkçe slow pop janrını modern ve güncel bir çizgiye taşıyor.

Single, Avrupa Müzik markasıyla tüm dijital platformlarda yerini aldı!

İsmail Özkan’ın Yeni Şarkısı “Yansın İstanbul” Yayında!

İsmail Özkan, bu yaza da damga vurmaya hazırlanıyor. Üstelik bu sefer Sezen Aksu imzalı bir şarkıyla sevenlerinin karşısına çıkıyor. Geçen yaz “Eyvallah” diyerek milyonlara ulaşan Özkan, şimdilerde ‘’ Yansın İstanbul’’ diyor.

Sözü ve bestesi Sezen Aksu’ya ait olan şarkıya yeni bir düzenlemeyle tekrardan hayat veren İsmail Özkan’ın klibi de oldukça merak uyandırıyor. Çekimlerde sanatçıya ünlü oyuncu Tamer Levent eşlik ediyor. Üstelik yönetmen koltuğunda da kendisi oturuyor. İstanbul gibi, iki yakası bir araya gelmeyen aşıkları anlatan Tamer Levent, geçmişe bir yolculuk yapıyor. Yanan İstanbul olmasa da, aşıkların kalbinin bir yangın yeri olduğu gerçeğiyle bizleri baş başa bırakmaya hazırlanan İsmail Özkan’ın yeni şarkısı Avrupa Müzik markasıyla 5 Mayıs Cuma günü tüm dijital müzik mağazalarında yerini aldı!

KOYU “SANA İHTİYACIM VAR”

Koyu’nun yeni teklisi ‘Sana İhtiyacım Var’ yayında . Geçtiğimiz ay ‘Yokluğunda’ teklisiyle sevenleriyle buluşan Koyu, ‘Sana İhtiyacım Var’ ile Mayıs ayı sonunda çıkması beklenen EP’sinden ikinci teklisini de duyurmuş oluyor.

Fono Müzik etiketiyle yayımlanan ‘Sana İhtiyacım Var’ teklisinin söz ve müziği Doğancan Kösegil’e ait. Bas gitarda Burak Güngörmüş, elektro gitarda Giray Şipit, davulda Görkem Görmüş’ü dinliyoruz. Burak Gürpınar ve Arın Baykurt’un katkılarıyla Stüdyo Pür’de kaydedilen şarkının düzenlemesi ve Mix - Master’ı ise Umut Tosun’a ait.

EDA ACAR ‘YANIMA GEL’ Yayında!

O Ses Türkiye' deki canlı performansları ile dikkat çeken EDA ACAR kariyerinin profesyonel ilk adımını kendi şarkıları ile hazırladığı YANIMA GEL isimli EP ile atıyor.

Besteci yanı, yeni nesil soundu ve alışılmışın dışında vokal performansı ile dinleyici beğenisine sunulan projenin çıkış şarkısı EP ile aynı ismi taşıyan YANIMA GEL.

Sözü ve bestesi EDA Acar'a ve İrem Şahin'e düzenlemesi Özgür Karakaya'ya ait şarkının klibini Yusuf Can Özbilen çekti.

Projede İzin Ver ,Yanıma Gel , Gelemem Kendime ve Son Tweet isimli 4 ayrı şarkı yer alıyor.

Sibel Benekli Yeni Şarksını Yayınladı “Yeter”

Sektörde yıllardır Harun Kolçak, Mustafa Sandal, Murat Boz, Murat Aziret gibi bir çok sanatçının vokalistliğini yapan Benekli, önceden katıldığı “O Ses Türkiye” yarışmasıyla da jüri ve seyircilerin beğenilerini kazanmıştı. 2018 yılında çıkarttığı "Affedemem" şarkısıyla beğeniler toplayan Benekli, en son yayınladığı Harun Kolçak imzalı “Kal Benimle (Akustik)” şarkısıyla müzikseverlerin karşısına çıkmıştı. Şimdiyse bir Sezen Aksu ve Attila Özdemiroğlu imzalı hafızalarda yer etmiş “Yeter” şarkısına yeni bir yorum getirdi.

Gül Teren yeni teklisi “AY SEN ŞOK” ile sizlerle!

Geçtiğimiz sene Mayıs ayında çıkardığı sözü ve müziği Özgün Kızıldağ’a ait ilk teklisi “Hesaplaşma Hayali“nin ardından “Vurulana Sor” ve “Evsiz” şarkıları ile kariyerine emin adımlarla devam eden Gül Teren, şimdi yaza damgasını vuracak çok güçlü, kıpır kıpır yepyeni bir şarkı ile müzikseverlerin karşısına çıkıyor. “AY SEN ŞOK”

“AY SEN ŞOK” şarkısının sözleri ve müziği Gül Teren’in diğer teklilerinde de olduğu gibi yine güçlü besteci Özgün Kızıldağ’a ait. Düzenlemede ise Murat Engin’in imzası bulunuyor.

Çalışmalarına devam eden sanatçı yakın zamanda sizi yine ters köşe yapacak bambaşka bir şarkıyla karşınıza çıkacağının şimdiden müjdesini veriyor. Öte yandan yakın zaman içinde bir albüm çalışması içinde olacağını belirtiyor. Bu albüm de ise birçok Özgün Kızıldağ ve Gül Teren bestesi olacak.