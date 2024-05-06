Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak 8 yıllık evliliğini 10 Temmuz 2023’te tek celsede bitirmişti. İhanet nedeniyle boşandıkları söylenen eski eşler, başka aşklara yelken açtı.

"EZBER BOZMAYI SEVERİM"

Son dönemde hem boşanması hem de açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Ceyda Düvenci, Pınar Sabancı'nın YouTube programına konuk oldu.

Düvenci "Ben ezber bozmayı çok seviyorum. Gidilen yollardan gitmemeyi, söylenmemiş şeyleri söylemeyi, paylaşılmamışı paylaşmayı ve bütün hayallerimin peşinden gitmeyi seviyorum" dedi.

REGL AÇIKLAMASI

Ünlü oyuncu, sözlerine şöyle devam etti:

"Mesela regl olmak. Ben regl oldum. Ben kadınım, regl oluyorum. Bunu söylediğimde ya da işte kızım regl oldu dediğimde kıyamet kopuyor. E her kadın regl oluyor. Ben niye bunu söyleyemiyorum? Niye bir kadın hasta oldu şimdi hasta ne? Yani anatomik olarak bunun bir karşılığı varsa ben bunu söylediğimde bu kadar tepki alıyorsam ben kendimi iyi hissediyorum."

Pınar Sabancı ise "Biyolojik bir şeyden bahsediyorsun aslında ve bir alan açıyorsun bence orada. Bunu normalleştiriyorsun bunu söyleyerek" dedi.

PED TAVSİYESİ VERDİ

Düvenci, "Sohbetlere gittiğimde işte firmalar çağırdığında biz erkekler kadınlar için ne yapalım? Şirket çalışanı mısın? Evet. Şirketinde kadın çalışan arkadaşın var mı? Var. Çekmecene ped koy diyorum mesela. Çekmecende ped bulundur bir erkek olarak çünkü bazen istemediğimiz bir gün regl olduğumuzda kadın çalışan arkadaşın ya ped var mı diye sana sorabilsin. Sen çekmecenden çıkar ver. O zaman hayat değişecek ve ezber bozacak. Ama bana bunu konuşmak normal geliyor mesela" ifadelerini kullanarak ped tavsiyesinde bulundu.