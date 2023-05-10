Mardin

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda düzenlediği mitingde konuştu.

"Dinlerin, dillerin, medeniyetlerin beşiği, Mezopotamya'nın incisi Mardin"in bugün bir başka güzel olduğunu söyleyen Erdoğan, "Biz bu kadim coğrafyada, Türk'üyle, Kürt'üyle, Arap'ıyla, Sünni'siyle, Alevi'siyle, velhasıl tüm farklılıklarımızla, inşallah kıyamete kadar birlikte yaşayacağız. İttihadımız itikadımızdan gelir, insanlığımızdan gelir. Bunun için bizim teröre asla müsamahamız yoktur." diye konuştu.

Terörle bağı olanın milletle bağı olamayacağını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Terörle iltisakı olanın milletimizle iltisakı olmaz. Terörü Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te, Bestler Deresi'nde gömdük mü? Çünkü bu terör benim vatandaşlarımın huzurunu kaçıramaz. Ne gerekiyorsa yaptık, yapacağız. Terörle ittifakı olanın milletle ittifakı olamaz. Yavrularımızı ailesinden, okulundan, geleceğinden koparıp eline silah vererek katil yapanları da ellerindeki kanlarıyla onları meşrulaştırmaya çalışanları da milletimiz affetmez. Ne şekilde olursa olsun milletimiz dışındaki hiçbir gücün bizim kader coğrafyamızı bölmeye kalkışmasına, buna da terörü vasıta kılmasına asla müsaade etmedik, etmeyiz. Şimdi buradan hep beraber seslenelim, bu HDP ve yandaşlarına ülkemizi böldürmeyeceğiz. Onun için 'Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız.' diyoruz.

PKK'dan DEAŞ'a ve FETÖ'ye kadar ülkemizin istikrarını bozmak için üzerimize salınan terör örgütleriyle neyin amaçlandığını çok iyi biliyoruz. 'Türk' deyince tüyleri diken diken olanlar. 'Kürt' deyince işine ve aklına Kandil'deki terör baronları gelenler. 'Arap' deyince hemen DEAŞ'ı öne sürenler. Bunların hiçbiri de bizim kardeşliğimizin sırrına eremez. Onlar için en makbul Türk, kendi emellerine hizmet edendir. En makbul Kürt, kendilerine kul köle kesilendir. En makbul Arap, elindeki tüm kaynağı kendilerine aktarandır. Mardin bunları iyi tanır, hepsinin de ciğerini bilir. Mardin bugüne kadar sırtını emperyalist efendilerine dayayarak kendi ülkesine, kendi milletine efelenenlere eyvallah etmedi, Allah'ın izniyle bundan sonra da etmeyecektir."

"Türkiye Yüzyılı'nı da beraberce kuracağız"

Mardin yöresine ait "Sabiha" türküsünün "Araya rahmet girse kesilmez yolum senden" sözünü okuyan Erdoğan, "Vahdeti, birliği, dirliği her şeyin üstünde gören Mardinli kardeşlerimle aramıza kimseyi sokmadık, sokmayacağız. Ülkemizin asırlık demokrasi ve kalkınma eksiklerini nasıl Mardin'le birlikte tamamladıysak, inşallah Türkiye Yüzyılı'nı da beraberce kuracağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nin çok önemli olduğunu belirterek, "Sadece kendimiz sandığa gitmekle kalmayacağız. Seçim gününe kadar çevremizdeki akrabalarımızdan, eşimizden, dostumuzdan hala tereddütlü olan varsa, onu da ikna edip mutlaka sandığa götüreceğiz. Telefon rehberimizi karıştırıp, her akşam 5-10 ahbabımızı arayıp, selamımızı söyleyerek, pazar günü bize destek vermesini sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

"Bunlara aradıkları fırsatı vermeyeceğiz"

Alandakilere, "Aman ha, pazar günü bir kazaya meydan vermeyelim." diye seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Yoksa, işte görüyorsunuz. Terör örgütünden tefecisine hepsi ellerini ovuşturarak bekliyor. Sınırın hemen ötesinde azgınlaşan alçakları görüyorsunuz değil mi? Suriye'ye yaptıklarını bize de yapmak için gün sayan emperyalistleri görüyorsunuz değil mi? Allah göstermesin, bu ülke bir tökezlerse, topu birden tepemize binmeye hazırlanıyor. İnşallah bunlara aradıkları fırsatı vermeyeceğiz. Herkesin güvenliğinden, huzurundan, geleceğinden emin olduğu bu ülkeyi, yeniden karanlık günlerine döndürmeye güçleri yetmeyecek.

İşi gücü bırakıp sapkın akımların önünü açarak ailemize, evlatlarımıza pençe atanların heveslerini kursaklarında bırakmak boynumuzun borcudur. Eğer bunu yapmazsak, Mardinlinin karşısına nasıl başı dik, alnı açık olarak çıkabiliriz? Eğer bunu yapmazsak, milletimizden hangi yüzle, gerektiğinde canı pahasına yanımızda yer almasını isteyebiliriz?"

"Karşımıza çıkardıkları koalisyon masasını gördünüz değil mi?"

Erdoğan, hem Türkiye'nin kazanımlarına sahip çıkacaklarını hem milletin değerlerine göz dikenlere izin vermeyeceklerini hem de Türkiye Yüzyılı bayrağını en tepeye dikeceklerini anlatarak, "Bunu engellemek için karşımıza çıkardıkları koalisyon masasını gördünüz değil mi? Ülkenin başına getirmek istedikleri bay bay Kemal'in kim olduğunu biliyorsunuz değil mi? İnanın önüne beş koyun katıp şu ovaya salsanız, akşama hepsini kaybedip öyle döner." dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun SSK Genel Müdürlüğü döneminde yaşananlarla, bazı CHP ve HDP'lilerin terör örgütü PKK ve özerklik söylemlerinin yer aldığı görüntüleri izleten Erdoğan, şunları kaydetti:

"İşte bay bay Kemal. Bu Selo, Diyarbakır'da 51 Kürt kardeşimizin ölümüne neden oldu, Yasin Börü evladımızın şehit olmasına neden oldu mu? Peki bunun hesabını bay bay Kemal sen nasıl vereceksin? Utanmadan, sıkılmadan şimdi Selo'yu 'serbest bırakacağız' diyor. Özellikle Kürt kardeşlerime de sesleniyorum, bunların Kürtlük, Araplık gibi bir derdi yok, bunlar bütün katliamların arkasındaki projeyi aynen uygulamaya devam ediyor.

Mardin geleceğini bu bay bay Kemal'e emanet eder mi? Mardinli bu iradesini bu bay bay Kemal'e teslim eder mi? Kendi ihtirasları uğruna milleti ateşe atmaktan çekinmeyecek kadar kontrolü kaybetmiş bir şahsa, benim Mardinli kardeşim güvenir mi? Kendisiyle birlikte, tüm ülkeyi ve hatta partisini uçuruma sürüklemekten korkmayan bir fitne tüccarına, benim Mardinli kardeşim itibar eder mi? Mardinlinin iradesini cebinde sananlara derslerini vermek için pazar gününü bekleyin."

"Şimdi buradan öyle bir ses verin ki yukarıda Diyarbakır'dan aşağıda Haseke'ye kadar duymayan kalmasın." ifadesini kullanan Erdoğan, alandakilerin, yönelttiği "Mardin, 14 Mayıs'ta çocuklarımızın geleceğine sahip çıkıyor muyuz? Mardin, 14 Mayıs'ta 21 yıllık kazanımlarımızı daha da ileri taşıyor muyuz? Mardin, 14 Mayıs'ta Türkiye Yüzyılı'nın inşası için 'Bismillah' diyor muyuz? Mardin, 14 Mayıs'ta 'Türkiye Yüzyılı için doğru adımlarla yola devam' diyor muyuz?" sorularına karşılık "Evet" cevabını vermesi üzerine, "Maşallah, işte gönlümün efendisi Mardin bu. Rabbim hepinizden razı olsun." dedi.

AA