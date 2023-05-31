Öncelikle bilinmeyenlerinizle bizlere kendinizden bahseder misiniz?

Yaşantımın büyük bir kısmını müzik ve üretim ile geçiriyorum. Yeni söz ve besteler yapmak, stüdyo ve sahne şu an yoğun şekilde vaktimi alan işler. Ayrıca felsefe ile ilgileniyorum, okumayı ve araştırmayı seviyorum, bilardo ve satranç ilgi alanımdır, ayrıca gezmek ve yeni yerler keşfetmek de sevdiğim uğraşlar arasında. Gözlem yapmayı severim yaptığım gözlemlerden çıkardığım tespitlere güvenirim.

Müziğe ilginiz ne zaman ve nasıl başladı?

Müziğe ilgim geniş aile çevresinden dolayı çocuk yaşlarda başladı. Ortaokul yıllarında Halk Evleri sayesinde sosyal bir hale dönüşerek devam etti. Küçük yaşlardan itibaren bağlama çalmaya başladım ve sonrasında kanun dersleri almaya başladım. Büyük ustaları dinleyerek büyüdüm ve müziğe olan ilgimi geliştirdim. Âşık Veysel, Mahsuni Şerif, Neşet Ertaş bunlardan birkaçı…

Yeni çalışmanız hayırlı uğurlu olsun projenin oluşumunu anlatır mısınız?

Yeni proje çalışmamız tamimiyle çevreden gelen talep ve istek üzerine şekillenmeye başladı, halen projeyi geliştirmek Bu sayede yolumuz Özgür Aras ile kesişti. Birlikte şarkılara karar vererek en ince ayrıntısına kadar istişare ettik. Daha önce söylenen şarkıları söylemek aslında risklidir fakat hem Sezen Aksu’nun ”Delidir” hem de Censever’in “Kime Bu İnat” şarkıları dinleyicilerden tam not aldı. Yakında Zafer Peker’in daha önce seslendirdiği “Sensiz Sabah Olmuyor”u dinleyiciler ile buluşturacağız.

Otokontrolü müsünüz yoksa hatalar yapar mısınız?

Sanırım başak burcu olmamdan ötürü evet ağırlıklı kontrol merkezli hareket ederim. Fakat tabi ki sakınan göze çöp batması misali çok kontrol de zaman, zaman hataya sebep oluyor. Önemli olan hatalardan ders alıp tekrar etmemek.

Başarılı bulduğunuz yorumcular kimler kimleri severek dinliyorsunuz?



Aslında basit ve kolaylığa kaçmadan gerçekten sesiyle, nefesiyle, müzik bilgisi, yeteneği ve ruhu ile sanatını layıkıyla yerine getiren her yorumcuyu severek dinlerim.

Müzikte hızlı tüketim devrindeyiz. Maalesef artık hit şarkı çıkmıyor. Sadece popüler oluyor şarkılar ve tüketimden sonra dinlenmiyor. Bunun nedenleri sizce nedir?

Müzikteki hızlı tüketim ve üretim olmayışının en önemli sebebi, kültürel yozlaşma ve ticari bakış açısıdır diye düşünüyorum. Yani en önemlisi de popüler kültürün genel kültür ve milli kültürün önünde tutulmasıdır! Ayrıca sürekli yenilenen teknolojinin, yeni ve eski kavramlar üzerinden yola çıkarak oluşturduğu ticari Pazar anlayışını da bir etken olarak görüyorum. Öyle ki son zamanlarda madde üzerindeki hazır al, aç kullan bitir kaldır at, eski, yeni önceki, sonraki gibi hızlı tüketim anlayışın, mânâ tarafında da hâkim kılınması, maalesef başta müzik olmak üzere sanatın her alanına negatif yönden tesir etmiş durumdadır.

Zamanda geriye gidip, hayatınızdaki bir şeyi değiştirebilseydiniz bu ne olurdu?

Sanırım her şey olması gerektiği gibi fikri ile hiç bir şeyi.

Müzikal anlamda hedefleriniz neler?

Bizlere bırakılan kültürel mirasa layık şekilde güzel eserler icraa etmek en büyük hedefim. Ve bu mirası yeni kuşaklara da aktarmak ve ilgilenenlerin yolunu açmak. Bilgi ve tecrübe paylaşmak içindir.



Size yapılan ne gibi yanlışı affetmezsiniz?

Ben kimsenin vicdanına kadar inemem, Yani nedenlere göre değişir

Aşk hayatınız nasıl gidiyor? Kıskanç biri misiniz?

Normal, olması gerektiği kadar. Ama duygularda transforme edilebilir. Kıskançlık ilhama çevirilebilir.























