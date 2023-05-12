Kayseri

Kayseri'de hayırseverlerin bağışlarıyla 1981'de kurulan ASPİLSAN Enerji, sonrasında Almanya'da teknoloji transferi için çalışan bağışçılarıyla başta Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile özel sektörün enerji alanında uzun ömürlü batarya ihtiyacını 42 yıldır karşılıyor.

ASPİLSAN Enerji, yaklaşık 1,5 milyar lira yatırımla 2 yıl önce kurulan lityum iyon pil tesisinde üretilen piller ve bataryalarla başta TSK'nın enerji ihtiyacını karşılamanın yanında farklı ülkelere de ürünlerini ihraç ediyor.

Fabrikada, lityum iyon silindirik pil ve Ni-Cd (nikel kadmiyum) piller ile telsiz, gece görüş sistemi, karıştırıcı sistem, tanksavar sistem ve mayın tarama-bomba imhalarında kullanılan robotik sistem bataryaları, füze ve güdüm kitleri ile anti-torpido gibi alanlarda yaklaşık 400 çeşit batarya sistemi üretiyor.

ASPİLSAN Enerji Genel Müdürü Ferhat Özsoy, 2022 yılında lityum iyon pil üretimine başladıktan sonra ihracatla dünyaya açıldıklarını söyledi.

İlk pil ihracatını Almanya ve Hollanda'ya yaptıklarını belirten Özsoy, daha sonra Orta Doğu ülkelerinden sipariş aldıklarını dile getirdi.

Global bir şirkete dönüşmeye başladıklarını vurgulayan Özsoy, "Batarya paketlerimizi pazarlama süreçlerimiz devam ediyor. Bunun önümüzdeki günlerde artarak devam edeceğini düşünüyoruz." dedi.

Doğu Avrupa ülkelerine ihracata başladıklarını ifade eden Özsoy, "Bu ihracatımızın özelliği batarya paketi dediğimiz, raf tipi bataryalarımızın satışı. Bu ürünümüz dünyayla rekabet edebilecek seviyede, kaliteli ve testlerde de emsallerinden çok nitelikli çıkıyor." diye konuştu.

Özsoy, baz istasyonlarında kullanılan bataryalara Turkcell ve Türk Telekomun verdiği desteğin önemli olduğunu, bunun da kendilerine ihracatta ilave güç kattığını dile getirdi.

"Bu yıl 15 milyon dolarlık ihracat hedefliyoruz"

Fabrikanın stratejik bir tesis olduğuna dikkati çeken Özsoy, şunları kaydetti:

"Tüm fikri ve sınai mülkiyet hakları bize ait olan pilimizi Almanya ve Hollanda gibi teknolojide ileri ülkelere satmaya başladık. Şimdi de batarya paketlerimizi satmaya başlıyoruz. Bu da şu demek, artık sadece hücreyi değil, bunların bir araya geldiği batarya paketlerini de teknolojik olarak tasarlayıp, üretip satabilecek hale geldik. Bundan sonraki yol haritamızda özellikle yaklaşık 15 milyon dolarlık bir ihracat hacmine ulaşmayı bu sene için hedefliyoruz. Araç bataryalarımızdan başlayarak cep telefonlarına kadar uzanan tüm sektörlerde ürünlerimizi özellikle ihracat tarafında satmayı hedefliyoruz."

Yurt dışında fuarlara katıldıklarını belirten Özsoy, fuarların Türkiye'nin teknoloji alanında da geldiği yeri göstermesi açısından çok önemli olduğunu kaydetti.

Özsoy, savunma sanayine yönelik ürünlere ilaveten enerji gibi geniş alanda üretim yapan bir fabrika olduklarını sözlerine ekledi.

AA