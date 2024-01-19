Astana

Kazakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Astana garantörlerinin ortak başvurusu üzerine Astana formatındaki 21. Suriye konulu görüşmelerin, söz konusu tarihlerde Astana’da yapılacağı bildirildi.

Açıklamada; garantör ülkeler Türkiye, Rusya ve İran heyetleri ile Şam yönetimi ve muhalefetinin görüşmelerde yer alacağı belirtildi.

Görüşmelerde Birleşmiş Milletler (BM) ile Ürdün, Irak ve Lübnan’dan temsilcilerin gözlemci olarak katılmasının beklendiği kaydedilen açıklamada, "Ön gündemde Suriye çevresindeki bölgesel durumun gelişimi, Suriye’de kapsamlı bir çözüme yönelik çabalar, insani durum ve Suriye’nin yeniden inşasını kolaylaştırmak için uluslararası toplumun çabalarının seferber edilmesi konuları var." ifadesi yer aldı.

Suriye krizine çözüm amaçlı oluşturulan Astana görüşmelerinin garantörleri, en son 2023 yazında bir araya gelmişti.