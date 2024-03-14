Haber: Funda Akosman

Sartorial PR Ajansı tarafından düzenlenen ve İstanbul'un gözde mekanlarından Afil Bomonti'de gerçekleşen "Burçlar ve Şarkılar" etkinliğinde sosyete ve magazin dünyasının seçkin davetlileri astroloji ve müziğin büyüsünde bir araya geldi. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle düzenlenen bu özel gece, Protection ve WOU markalarının cömert sponsorluğunda, Ünlü Astrolog Vedat Delek ve son zamanların parlayan yıldızı Mesut Başar'ın muhteşem performanslarıyla renklendi.

Etkinlik, her biri farklı duygusal yapıya ve enerjiye sahip olan burçların, Mesut Başar'ın eşsiz yorumu ve Vedat Delek'in astrolojik bilgileri ışığında, şarkılarla ifade edildiği benzersiz bir deneyim sundu. 2024'ün burçlara özel şarkıları, Vedat Delek ve Mesut Başar tarafından titizlikle seçilerek, bu özel gecede tüm katılımcılara armağan edildi. Bu şarkılar, her bir burcun ruhunu yansıtan melodilerle, katılımcıların kendilerini daha derin bir seviyede ifade etmelerine olanak tanıdı.

Afil Bomonti, gecenin büyüsüne ev sahipliği yaparak, misafirlerine unutulmaz anlar yaşattı. Bu etkinlik, sosyete ve magazin dünyasının yanı sıra, influencer'ların ve önemli isimlerin de katılımıyla gündeme oturdu. Katılımcılar, kendi burçlarına göre seçilmiş şarkılar eşliğinde, kendilerini astrolojinin ve müziğin sihirli dünyasında buldular.

Protection ve WOU, bu etkinliğe olan destekleriyle sadece bir geceye değil, katılımcıların hafızalarında kalıcı bir iz bırakacak bir deneyime imza atmış oldular. Bu iki öncü marka, kendilerini güvende hissetmek ve özgürlüğün tadını çıkarmak isteyen herkes için ideal seçenekler sunarak, yaşam tarzlarında pozitif bir değişiklik yaratma fırsatı veriyor.

Afil Bomonti ve Sartorial PR Ajansı, "Burçlar ve Şarkılar" etkinliğiyle, katılımcılara sadece bir gece değil, aynı zamanda kendilerini keşfetme ve bir arada olmanın keyfini çıkarma fırsatı sunmuştur. Etkinlik, katılımcılar arasında sadece bir bağ oluşturmakla kalmayıp, aynı zamanda her bir katılımcının iç dünyasında bir ihtiyaç yaratarak, onları kendi benlikleriyle daha derin bir bağ kurmaya teşvik etmiştir.

İstanbul'un kalbinde yer alan Afil Bomonti, bu ve benzeri etkinliklerle, kendini şehrin kültürel ve sosyal yaşamının vazgeçilmez bir parçası olarak kanıtlamaya devam ediyor. "Burçlar ve Şarkılar" gecesi, unutulmaz anılarla dolu bu mekanın popülerliğini daha da artırmış ve Afil Restoran’ı deneyimlemenin tam zamanı olduğunu göstermiştir.

Bu özel gecenin ardından, Basın Danışmanı Neslihan Tomruk: "Afil Bomonti, Vedat Delek ve Mesut Başar ile birlikte, katılımcıların kalplerinde ve anılarında özel bir yer edinmeyi başarmıştır. Afil Restoran’ın sıcak atmosferi, Vedat Delek'in derin astrolojik bilgisi ve Mesut Başar'ın ruhu okşayan müziği ile katılımcıları güzel anlara doğru yolculuğa çıkarıyor. Bu geceyi mümkün kılan başta 'Protection' ve 'WOU' markalarımızın desteğine ve herkese teşekkür ederim. Gelecek etkinliklerimizde sizleri aramızda görmeyi sabırsızlıkla bekliyorum."

Basın Danışmanı Neslihan Tomruk'un bu coşkulu ve umut dolu açıklamasıyla, Afil Bomonti ve destekçi markalar, katılımcıların ve takipçilerin gönlünde yer edinmeye devam ediyor. Gelecek etkinlikler için beklentiler şimdiden yükselmiş durumda ve herkesi bu benzersiz deneyimin bir parçası olmaya davet ediyor.