İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinden "güvercin" tonlu açıklamaların gelmesiyle başlayan pozitif seyir, Asya piyasalarına da taşındı.

Çin'in borç krizindeki inşaat ve emlak şirketi Evergrande'nin kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Hui Ka Yan'ın, "yasa dışı faaliyetlerde bulunduğu şüphesiyle" soruşturulduğu bildirildi.

Şirketin Hong Kong Borsası'na yaptığı bildirimde, Hui'nin adli makamlarca tedbir amaçlı tutulduğu doğrulandı.

Bildirimde, "İlgili makamlar, Bay Hui Ka Yan'ın, yasa dışı faaliyetlerde bulunduğu şüphesiyle zorunlu tedbir altında tutulduğuna dair şirketi bilgilendirmiştir." ifadesine yer verildi.

Japonya tarafında ise bugün açıklanan verilere göre, Tokyo TÜFE yıllık yüzde 2,5 artışla beklentilerin altın kalırken, Tokyo bölgesine ilişkin enflasyon verilerinin ülke çapındaki tüketici eğilimleri için öncü gösterge niteliği taşıdığı biliniyor.

Ülkede işsizlik oranı ağustosta yüzde 2,7 ile beklentilerin altında kalırken, aynı dönemde aylık öncü sanayi üretimi ise değişim göstermedi.

Öte yandan, Çin ve Güney Kore'de tatil nedeniyle piyasalarda işlem gerçekleşmeyecek.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi 0,05 azalışla 31.857,6 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,2 azalışla 149,1 seviyelerinde işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,6 artarak 65.926 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi de yüzde 2,8 yükselişle 17.835 puanda seyrediyor.