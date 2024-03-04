Haber: Sedat Sarıkaya

Oksana Kuznetsova tarafından düzenlenen Şenol İpek'in sunuculuğunu yaptığı ödül gecesinde yaptığı güzellik merkezindeki yaptığı başarılı işleriyle İş Kadını Asya Forbs'e "Yılın En Başarılı Saç Kaynak Uzmanı & Eğitmeni" ödülü verildi.

Muhteşem Ödül Gecesinde Ünlü Oyuncular Cenk Torun, Yağmur Yüksel, Barış Baktaş, Nanuka Stambolishvili gibi ünlü isimler ödüllerini gecenin sunucusu Şenol İpek'in elinden aldı. Kırmızı halıda tam bir şıklık yarışı vardı. Asya Forbs gecede kırmızı elbisesi ile tüm dikkatleri üzerinde topladı güzelliğiyle adeta büyüledi. Gecede ödülünü alan Asya Forbs davetliler tarafından ayakta alkışlandı.

Asya Forbs "Öncelikle şunu söylemek istiyorum ki, bu sahnede bulunmaktan inanılmaz derecede gururlu ve mutluyum. Desteğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Yolculuğum uzun zaman önce Kazakistan'ın küçük bir kasabasında başladı ve şimdi kendimi büyük zorluklarla burada buluyorum. Küçük kız Asya'nın pes etmediği, çok çalıştığı ve hedefine doğru gittiği için kendime teşekkür etmek istiyorum. Ve 10 yıllık çalışmanın ardından bu sonuçlara ulaştım. Organizatörlere ve bu ödülün verilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Daha fazlası gelecek, sadece ilerleyin, yeni zirveleri fethedin! " dedi.