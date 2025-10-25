WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Trump, Asya turu için Beyaz Saray'dan ayrılırken basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Trump, perşembe günü Çin Devlet Başkanı Şi ile yapacağı görüşmede özellikle iki ülke arasındaki ticaret ve gümrük vergileri konusunun yanı sıra Tayvan'la ilgili başlıkları tüm boyutlarıyla ele alacaklarını belirtti.

ABD Başkanı, 'Devlet Başkan Şi ile konuşacak çok şeyimiz var, onun da bizimle konuşacak çok şeyi var. İyi bir görüşme olacağını düşünüyorum.' değerlendirmesini yaptı.

Kanada ile ticaret anlaşmasını askıya alması konusuna da değinen Trump, şu aşamada Kanada Başbakanı Mark Carney ile görüşmeyi düşünmediğini belirtti ve bu ülkenin 'kirli bir oyun oynadığını' ileri sürdü.

Trump'ın Asya turunun detayları

ABD ile Çin arasındaki ekonomik çekişme devam ederken, ABD Başkanı Trump yaklaşık bir hafta sürecek olan Asya seyahati için Washington'dan ayrıldı.

İlk durağı Malezya'nın Başkenti Kuala Lumpur olan Trump, 26 Ekim Pazar günü, Tayland ile Kamboçya arasındaki sınır çatışmasını sonlandıran anlaşmanın imza törenine katılacak. Trump'ın burada Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile de görüşmesi bekleniyor.

Pazartesi sabahı Japonya'nın başkenti Tokyo'ya geçecek olan Trump, burada yeni seçilen Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae ile bir araya gelecek.

Trump'ın Japonya ziyareti, Çin ve Kuzey Kore'ye bu ortaklığın devam edeceğinin önemli bir mesajı niteliğinde olacak.

ABD Başkanı, çarşamba günü bölgedeki diğer önemli bir müttefiki olan Güney Kore'nin Busan kentine geçerek burada düzenlenen Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'ne katılacak. Trump, burada zirveye katılan liderlerle bir araya gelecek.

ABD Başkanı Trump, Asya turunun son günü olan 30 Ekim Perşembe günü, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile ikili bir görüşme gerçekleştirecek.

Trump, Şi ile görüşeceği mesajını daha önce açıklamış ancak iki ülke arasındaki gümrük vergileri savaşı zaman zaman yapılan planlamaları aksatmıştı.

Trump'ın 'herkes için adil bir sonuç' çıkmasını umduğunu söylediği bu görüşmenin sonucunu piyasalar kadar siyasi çevreler de yakından takip ediyor.

Muhabir: Hakan Çopur,Can Hasasu