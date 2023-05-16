İSTANBUL AA- Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre eser, Hüsamettin Koçan'ın başkanlığını yaptığı, Celaleddin Çelik, Günseli Kato, Murat Tabanlıoğlu, Osman Dinç, Seçkin Pirim ve Şakir Gökçebağ'dan oluşan jürinin değerlendirmesi sonucu birinciliğe layık görüldü.

Tasarımcı Eskicioğlu eseri, AKM'nin küre şeklindeki Türk Telekom Opera Salonundan ilham alarak tasarladı.

Eserde geçirgen bir form olan çelik hasırlar kullanan Eskicioğlu, çağdaş restorasyon anlayışında tarihi yapıların restorasyonunda eksik kısımları tamamlamak için kullanılan çelik hasırlar ile AKM'nin köklü yapısına da atıfta bulundu.

AKM'nin mimari ruhunu ve sanatsal kimliğini yansıtan heykel, doğaya, sanata ve kente saygılı bir eser olarak tasarlandı.