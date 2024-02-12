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Ömer Faruk ise altın madalya kazandığı Balkan Salon Şampiyonası'ndaki 800 metre yarışında yaptığı 1.47.74'lük dereceyle Mehmet Çelik’in elinde tuttuğu (1.47.90) rekoru kırdı.

Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre Oğuz, ABD'nin Fayetteville kentindeki Arkansas Üniversitesi'nin organizasyonu olan Tyson Invitational etkinliğinde yarıştı.

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