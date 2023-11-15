Ankara

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, yazılı açıklamasında, Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın ev sahipliğinde Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen İş Dünyası İstişare Toplantısı'nın çok verimli geçtiğini, iş dünyasının, beklentilerini ve problemlerini aktarma imkanı bulduğunu ifade etti.

Toplantının başlangıcında Bakan Bolat’ın enflasyonla mücadele kapsamında özel sektör kuruluşlarına yönelik indirim çağrısına ilişkin gelişmeleri paylaştığını aktaran Baran, üyelerine çağrı yaptıklarını anımsattı.

Baran, reel sektör olarak dile getirdikleri ortak konuların başında beyaz ve mavi yakalı işçi bulamama sorununun yer aldığını vurgulayarak, "İnşaat sektörü başta olmak üzere birçok sektör istihdam edecek insan bulamama sıkıntısı yaşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Baran, 160 bin üyesini temsilen toplantıda dile getirdiği konuları şöyle sıraladı:

"- Enflasyon nedeniyle oluşan fiktif karların işletmelerin vergi yükünü artırması ve sermayesini eritmesi nedeniyle enflasyon muhasebesine geçilmesi

- Reel sektöre yönelik uygulamalarda esnaf ve tacir arasında ayırım yapılmaması, iş dünyasının bir bütün olarak değerlendirilmesi

- Katma Değer Vergisi uygulamasında bazı sektörlerde ürünlerin alım ve satımında uygulanan farklı oranların işletmeler açısından işlem yükü oluşturması ve karışıklığa yol açması nedeniyle alım ve satımlarda tek oranlı KDV uygulanması

- Vergi ödemeyi teşvik amacıyla düzenli vergi ödeyen mükelleflerin ödüllendirilmesi

- Ticari kredi kartlarının limitleri ve taksitlendirme süreçlerinin ihtiyaç dikkate alınarak yeniden değerlendirilmesi

- İşletmelerin sermaye sıkıntısı nedeniyle finansman ihtiyacının devam etmesi

- Eski adıyla Bağ-Kur yeni sistemle 4b olarak tanımlanan emeklilik sisteminde prim gün sayısının 9 bin günden 7 bin 200 güne düşürülmesi

- Şirketlerin birleşmesinin özendirilerek güçlenmesinin sağlanması

- Ankara’nın ihracat ve turizm alanında gelişimi için yurt dışına direkt uçuş sayısının artırılması"