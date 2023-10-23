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Attila İlhan Bilim, Sanat ve Kültür Vakfının düzenlediği Edebiyat Ödülleri, usta edebiyatçının her eserinde yansımaları bulunan "ulusal kültür bileşimini gerçekleştirme" misyonuna layık olacak eserlerin desteklenmesini hedefliyor

"İlk Roman Vakıf Özel Teşvik Ödülü"nün sahibi "Nergis Hanım Hakkında Bazı Şeyler" kitabıyla Devrim Koçak oldu. "İlk Şiir Kitabı Vakıf Özel Teşvik Ödülü"ne ise "Şiir Mayasıdır Uzakların" kitabıyla Zeynep Tiryaki değer görüldü.

Mersin Devlet Opera ve Balesi, "Rigoletto" operasını sahneleyecek

Mersin Devlet Opera ve Balesi, "Rigoletto" operasını sahneleyecek

"Ölümden Uzak Bir Yer" kitabıyla Kerem Eksen roman dalındaki ödülün sahibi olurken, şiir dalındaki ödül "Yavaş Yavaş Bilemiyorum" kitabıyla Süreyya Berfe'ye verildi.

Metin Celal'in başkanlığındaki seçici kurulda Ali Ural, Adnan Özer, Tuğrul Tanyol ve Kerem Alışık yer aldı.

Konuya ilişkin Vakıftan yapılan açıklamaya göre Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'nın desteğiyle gerçekleştirilen etkinlikte Doğan Hızlan'ın onursal başkanlığında toplanan seçici kurul, ödül sahiplerini belirledi.

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