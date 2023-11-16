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Olay nedeniyle Beylikdüzü istikametinde bir süre trafiğe kapatılan yan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.

Yaralı ambulans şoförü sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, hafif yaralı yolcuya ise olay yerinde müdahale edildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, ambulans şoförü ile otobüsteki 1 yolcu yaralandı.

D-100 kara yolu Üniversite Mahallesi mevkiindeki yan yolda, İETT otobüsü, ambulans ve otomobilin karıştığı zincirleme trafik kaza sı meydana geldi.

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