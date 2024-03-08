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Kaza nedeniyle bir süre aksama yaşanan metrobüs seferleri, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Denizköşkler Mahallesi İBB Sosyal Tesisler Metrobüs Durağı'nda yolcu almak için bekleyen metrobüse, arkadan gelen metrobüs çarptı.

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