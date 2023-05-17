Brüksel

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin nisan ayı nihai enflasyon verilerini yayımladı.

Buna göre, Avro Bölgesi'nde martta yüzde 6,9 olan yıllık enflasyon, nisanda yüzde 7 olarak ölçüldü.

Avro Bölgesi'nin öncü verilerinde de nisan ayı enflasyonu, yıllık yüzde 7 olarak açıklanmıştı. Nihai veriler öncü verileri teyit etti.

Avro Bölgesi'nde nisanda enflasyon, bir önceki aya kıyasla da yüzde 0,6 arttı.

AB'de ise martta yüzde 8,3 olan yıllık enflasyon, nisanda yüzde 8,1 seviyesinde belirlendi. Enflasyon, Nisan 2022'de Avro Bölgesi'nde yüzde 7,4, AB'de ise yüzde 8,1 seviyesindeydi.

Avro Bölgesi'ndeki enflasyonun yüzde 2,75'i gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 2,21'i hizmetler, yüzde 1,62'si enerji dışı sanayi ürünleri ve yüzde 0,38'i enerjiden kaynaklandı.

Yıllık enflasyon, nisanda Macaristan'da yüzde 24,5, Letonya'da yüzde 15, Çekya'da yüzde 14,3, Slovakya ve Polonya'da yüzde 14, Litvanya'da yüzde 13,3, Estonya'da yüzde 13,2, Romanya'da yüzde 10,4 ve Bulgaristan'da yüzde 10,3 oldu. Böylece AB üyesi 9 ülkede enflasyon çift hanede ölçüldü.

Söz konusu dönemde enflasyon, İtalya'da yüzde 8,7, Almanya'da yüzde 7,6 ve Fransa'da yüzde 6,9 olarak belirlendi.

AA