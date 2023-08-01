İZMİR AA- Geçen yıl Antalya'da 45 ülkeden 164 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen Avrupa Kızlar Bilgisayar Olimpiyatı'nda altın madalya kazanarak şampiyon olan Kahramanmaraş Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Fen Lisesi 11. sınıf öğrencisi Özer, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depreme ailesiyle yakalandı.

Depremde birçok tanıdığını kaybeden ve evleri ağır hasar gören Duru, daha sonra İzmir'e taşındı. Bornova ilçesindeki özel bir koleje kabul edilen Duru Özer, yaşadığı tüm olumsuzluklara rağmen çalışmaya devam etti.

Özer, İsveç'in Lund kentinde 52 ülkeden 189 öğrencinin katılımıyla düzenlenen 3. Avrupa Kızlar Bilgisayar Olimpiyatı'nda da altın madalyanın sahibi olmayı başardı.

Doktor olan anne ve babasının Kahramanmaraş'ta görevlerini sürdürmesi nedeniyle kardeşleriyle İzmir'de anneannesi ve dedesinin yanında kalan Duru Özer, ortaokuldayken matematik olimpiyatıyla ilgilendiğini ve lisede de aslında bu alandan devam etmek istediğini belirtti.

Ancak lisede matematiğin kendisi için çok da uygun bir dal olmadığını fark ettiğini, bunun üzerine bilgisayara yöneldiğini aktaran Özer, "Bilgisayara girdikten sonra da aslında çok sevdiğimi gördüm bu dalı ve bu şekilde devam ettim. Gerçekten hem çalışma ortamı hem edindiğiniz arkadaşlar, yeni şeyler öğrenmek, problem çözmek çok zevkli bir şey." dedi.

Özer, depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta afeti yaşadıklarını ve çok korktuklarını dile getirerek, o anların tarif edilemeyeceğini anlattı.

Depremden sonra uzun bir süre odaklanamadığını ancak zamanla bunları atlattığını ifade eden Duru Özer, şunları kaydetti:

"Bir yandan olimpiyata çalışmaya devam ediyordum. Çünkü takım seçmemiz yaklaşıyordu. Yine diğer sınavlar da yaklaşıyordu. Bu düzeni tekrar oturtmaya çalıştım. Bir yandan derslerde kaçırdığım şeyleri telafi etmek, bir yandan olimpiyat çalışmak, bu şekilde zorlu bir süreçti. Bir de ailemin yanında olmaya çalışıyordum. Bunları atlattık şimdi, biraz daha iyiyiz. Mayıs ayında olimpiyat takımına seçildim ve altın madalya aldım. Güzel bir duygu. Tüm bu zorluklara rağmen çalışmaya zorladım kendimi. Bunun sonucunda da yine güzel bir başarı aldığım için mutluyum. Geçen sene benim ilk yılımdı olimpiyatta ve çok zamanım olmadığı halde birinci olmuştum. Ama bu yıl birçok zorluk atlattık gerçekten onlara rağmen yine ülkeme bir başarı getirebilmek, beni ayrıca mutlu etti."

Gelecekle ilgili kesin hedefler koyamadığını da aktaran Özer, "Bütün mühendislikler değişiyor, yapay zeka giriyor işin içine, o yüzden şimdilik kesin bir şey söylemek çok zor. Ama bilgisayar mühendisliği okumak istiyorum. Aynı zamanda matematiğe ve ekonomiye de ilgim var. İleride ne olur bilmiyorum." diye konuştu.

Bakan Kacır tebrik etti

Öte yandan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da AA muhabirine yaptığı açıklamada, Duru'nun depreme rağmen çalışmaktan yılmadığını ve geçen yıl olduğu gibi altın madalyayı kazandığını söyledi.

Kacır, "Bütün olimpiyatlarda başarılı olan gençlerimizi yürekten tebrik ediyorum. Verilen emekleri boşa çıkarmadılar. Tabii Duru ikinci altın madalyasını kazandı. Depreme rağmen gösterdiği başarı takdire şayan, Türkiye Yüzyılı'nı bu gençlerimizle inşa edeceğiz." dedi.