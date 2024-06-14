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17. Avrupa Futbol Şampiyonası Finalleri'nde mücadele edecek takımların, turnuva tarihindeki karnesi şöyle:

Sırbistan ise Karadağ'ın ayrılmasından sonra ilk kez şampiyonada boy gösterecek.

EURO 2024'te mücadele edecek 24 takımdan Gürcistan, tarihinde ilk kez şampiyonada yer alacak.

İspanya 11 katılımla 2'nci sırada bulunurken İtalya, İngiltere, Fransa ve Hollanda, 10 katılımla 3'üncü sırayı alıyor.

EURO 2024 'ün ev sahibinin, 1960'ta yer almaya başladığı organizasyona katılım sayısı, düzenlediği bu şampiyonayla 14'e yükselecek.

Galatasaray, Avrupa'daki şampiyonlar arasında en fazla takipçiye sahip 5. kulüp

Galatasaray, Avrupa'daki şampiyonlar arasında en fazla takipçiye sahip 5. kulüp

Münih'te bugün oynanacak İskoçya maçıyla turnuvaya başlayacak Almanya, Avrupa Futbol Şampiyonası macerasında daha önce 13 kez finallerde mücadele etti.

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