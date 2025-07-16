Türkiye Milli Paralimpik Komitesinden yapılan açıklamaya göre, EPYG 2025, Cebeci Spor Kompleksi'nde 21–28 Temmuz tarihlerinde 33 ülkeden yaklaşık 700 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilecek.

Genç sporcular, İstanbul'da altı gün boyunca atletizm, okçuluk, boccia, judo, golbol, yüzme, masa tenisi, para tekvando ve tekerlekli sandalye basketbol dallarında madalya mücadelesi verecek.

Organizasyon komitesine göre, 33 ülkeden yaklaşık 700'ü sporcu olmak üzere toplam 1500 kişi antrenör ve destek personeli İstanbul'da buluşacak. Bu sayının oyunlar tarihindeki en yüksek katılım olması öngörülüyor.

"Sınırların ötesinde, birlikte yükseliyoruz" mottosuyla genç paralimpik sporculara unutulmaz bir hafta sunmak için hazırlıklar tamamlanırken, organizasyonun açılış töreni 24 Temmuz Perşembe günü saat 19.00'da yapılacak.