Ankara

Avrupa'da, Türkiye'deki Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oy verme işlemi sona erdi.

Oy kullanma işleminin 24 Mayıs'a kadar sürdüğü ülkelerde sandıkların kapanmasıyla Avrupa'daki seçim süreci tamamlandı.

Seçime, Avrupa'daki vatandaşların ilgisi büyük oldu.

Belçika

Belçika'da yaşayan Türk vatandaşları, Türkiye'deki Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için 3 kentte oy kullandı. Başkent Brüksel ve Anvers kentlerinde sandıklar bu akşam yerel saatle 22.00'de kapanırken Hasselt kentinde oy kullanma işlemi 20- 21 Mayıs olmak üzere iki gün sürdü.

Brüksel'de sandıkların kapanma saatinde oy kullanma merkezine koşarak gelen son seçmen oyunu alkışlar eşliğinde kullandı. Oy kullanma işleminin sona erdiği anonsu üzerine de salondan alkış sesleri yükseldi.

Sandıkların kapanmasının ardından bazı parti görevlileri ve müşahitler birlikte fotoğraf çektirdi.

Seçimin ikinci turunda Belçika'daki katılım oranının ilk tura göre arttığı tahmin ediliyor. YSK verilerine göre, seçimin ilk turunda Belçika'da 153 bin 443 kayıtlı seçmen bulunuyordu.

İkinci turda kullanılan oylar, Ankara'ya götürülmesi için yarın Almanya'nın Köln kentine gönderilecek.

Almanya

Türkiye dışında yaklaşık 1,5 milyonla en çok seçmenin bulunduğu Almanya'da 20 Mayıs'ta başlayan oy kullanma işlemi yerel saatle 22.00'de sona erdi.

Almanya'da Berlin, Köln, Hamburg, Hannover, Münster, Essen, Düsseldorf, Mainz, Frankfurt, Karlsruhe, Stuttgart, Münih, Kassel ve Nürnberg kentlerinde bulunan oy kullanma merkezlerine gelen vatandaşlar, 5 gün boyunca yerel saatle 08.00 ile 22.00 arasında oylarını kullandı.

Başkent Berlin'de Başkonsolos Rıfkı Olgun Yücekök'un oy kullanma işleminin bittiğini anons etmesinin ardından merkezde bulunanlardan alkış sesleri yükseldi.

Oy kullanma işleminden sonra oy kullanılan zarfların yanı sıra boş pusulalar torbalara konuldu.

Seçim sürecinde Almanya'daki birçok oy kullanma merkezinde uzun kuyrukların oluşması dikkati çekmişti.

Oy pusulaları, yarın haya yoluyla Türkiye'ye gönderilecek.

​​​​İsviçre

İsviçre'de Türkiye'de 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu dolayısıyla yapılan oy kullanma süreci sona erdi.

Türkiye'nin Bern Büyükelçiliği ile Zürih ve Cenevre başkonsolosluklarında 20 Mayıs'ta kurulan sandıklarda oy kullanma işlemi yerel saat ile 22.00'de tamamlandı.

İsviçre'de kullanılan oy pusulalarının yer aldığı çuvallar yarın kara yolu ile Fransa'daki Lyon Havalimanı'nda nakil komisyonuna verilecek ve Türk Hava Yollarına (THY) ait uçakla Türkiye'ye gönderilecek.

Türkiye'nin Cenevre Başkonsolosu İpek Zeytinoğlu Özkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ikinci turun oy kullanma süresinin 5 gün olmasına rağmen yoğun bir katılım olduğunu söyledi.

Özkan, "İlk tura nazaran katılım oranımız arttı, bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Sorunsuz bir şekilde sandıklarımızı kapattık." dedi.

14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde, İsviçre'de kayıtlı 105 bin 802 seçmenden 60 bin 95'i oy kullanmıştı.

İsveç

İsveç'te Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için 20 Mayıs'ta başlayan oy verme işlemi TSİ 22.00'de sona erdi.

Başkent Stockholm'deki Stockholm Fuarı'nda 4 gün boyunca kullanılan oylar, sandık görevlileri tarafından sayılarak torbalara konuldu ve mühürlendi.

Yurt dışı seçmen kütüğüne bağlı 42 bin 800 Türk seçmenin yaşadığı İsveç'te, resmi olmayan rakamlara göre 14 bin 221 kişi oy kullandı. 14 Mayıs seçimlerinde bu rakam 13 bin 669 idi.

AK Parti İsveç Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı Özer Eken, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Oylama sürecinde her şey yolunda gitti. Herhangi bir aksilik yaşanmadı ve vatandaşlarımızın yoğun ilgisi vardı. İnşallah sonuçlar vatanımıza milletimize hayırlı olur." dedi.

Yunanistan

Yunanistan'da, Türkiye'deki Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oy verme işlemi sona erdi.

Türkiye'nin Atina-Pire Başkonsolosluğu ile Selanik, Gümülcine ve Rodos başkonsolosluklarında oy kullanma işleminin 24 Mayıs'a kadar sürdüğü Yunanistan'da, sandıkların kapanmasıyla seçim süreci tamamlandı.

Yerel saatle 22.00'de sandıkların kapanmasıyla oylar çuvallara konularak mühürlendi.

Mühürlenen çuvallar, muhafaza edilmek üzere kapısında üç kilit bulunan özel odaya götürüldü.

Diplomatik torbaya yerleştirilen mühürlü oy çuvalları yarın Türkiye'ye ulaştırılmak üzere yola çıkacak.

Atina-Pire Başkonsolosluğu ile Selanik Başkonsolosluğundaki oy çuvalları THY'ye ait bir uçakla, Rodos Başkonsolosluğunda kullanılan oylar deniz yoluyla, Gümülcine Başkonsolosluğunda kullanılan oylar ise kara yoluyla diplomatik kurye ve parti temsilcileri eşliğinde Türkiye'ye götürülecek.

YSK verilerine göre, seçimin ilk turunda Yunanistan'da 11 bin 714 kayıtlı seçmen bulunurken, seçimlere yüzde 12,7 katılım sağlanmıştı.

Türkiye'nin Gümülcine Başkonsolosu Aykut Ünal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, memur ve parti temsilcileri tüm görevlilerin uyum içinde çalıştığını belirtti.

Oy kullanan vatandaşlara teşekkür eden Ünal, "Seçim sonuçlarının ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını dileriz." dedi.

Hollanda

Hollanda'da yaşayan Türk seçmenlerin, Türkiye'de 28 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 2. turu için oy kullanma işlemi tamamlandı.

Başkent Amsterdam, Lahey ve Deventer kentlerinde 20 Mayıs'ta başlayan oy verme işlemi bugün yerel saatle 22.00’de (TSİ 23.00) son buldu.

Hollanda'da yaşayan Türk seçmenler ayrıca Eindhoven kentinde 20-21 Mayıs'ta iki gün boyunca oy kullanabildi.

Sandıkların kapanmasının ardından oy pusulaları, sandık komisyonu ve müşahitler nezaretinde mühürlenerek çuvallara konuldu.

Oy pusulaları, diplomatik kurye vasıtasıyla, hava yoluyla Türkiye'ye taşınarak YSK'ye teslim edilecek.

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi'nin ilk turunda Hollanda'da kayıtlı 286 bin 753 seçmenden 146 bin 179'u oy kullanmıştı.

Fransa

Yaklaşık 800 bin Türk vatandaşının yaşadığı Fransa'da başkent Paris ile Strazburg, Lyon, Nantes, Bordo ve Marsilya kentlerinde Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunda oy verme işlemi sona erdi.

Orleans, Mulhouse ve Clermont-Ferrand kentlerinde de Türk seçmenler 20-21 Mayıs'ta 2 gün boyunca oy kullanmıştı.

Fransa'daki oy pusulaları, yarın hava yoluyla Türkiye'ye gönderilecek.

Türkiye'nin Paris Başkonsolosu Serdar Belentepe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Sandık sayısının da yüksek olması sayesinde, son derece akıcı şekilde vatandaşlarımız oylarını kullandılar." dedi.

Belentepe, "Vatandaşlarımız teveccüh gösterdiler, sandıklara koştular." diyerek, ikinci turda engelli bir vatandaşın 200 kilometre yol katederek ailesiyle Paris'te oy kullanmaya geldiğini ve oy verme işlemleri sırasında uyumlu bir atmosferin olduğunu belirtti.

Avusturya

Avusturya'da 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oy kullanma süreci tamamlandı.

Ülkede yaklaşık 111 bin seçmen, Viyana, Salzburg ve Bregenz Başkonsolosluklarında 20-24 Mayıs tarihlerinde oylarını kullandı.

Oy kullanma işleminin sonuçlanmasının ardından Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, basına açıklamalarda bulundu.

Ceyhun, Avusturya genelinde 67 bin 726 kişinin sandığa gittiğini belirterek, katılım oranının yüzde 60,47 olduğunu ifade etti.

Avusturya'da oy kullanılan bütün noktalarda oy oranlarının arttığını, seçmenlerin sandığa büyük bir ilgi gösterdiğini kaydeden Ceyhun, sandık başında görevli bütün yetkililere özverili çalışmalarından ötürü teşekkür etti.

Ceyhun, "Avusturya'da huzur içinde, ufak tefek sorunlar çıksa da konuşarak, diyalogla her şeyin çözülebildiği ve tüm dünyaya örnek olacak güzel bir vatandaşlık, seçmen örneğinin verildiği güzel bir seçim yaşadık." dedi.

Seçim sürecinde oy kullanma merkezlerinde hiçbir sorun yaşanmadığını belirten Ceyhun, bunun güzel bir "demokrasi şöleni" olduğunu sözlerine ekledi.

Türkiye'nin Viyana Başkonsolosu Cafer Mert Özmert de oy pusulalarının bu gece resmi araçlarla Almanya'nın Münih kentine nakledileceğini, burada Yüksek Seçim Kurulu (YSK) yetkililerine teslim edileceğini ifade etti.

AA