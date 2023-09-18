İstanbul

İngiltere'de Manchester City, İspanya'da Real Madrid, İtalya'da Inter, Almanya'da Bayer Leverkusen, Fransa'da ise Monaco, puan tablosunun zirvesinde yer aldı.

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki 3 rakibi de haftayı puan kayıplarıyla tamamladı.

Sarı-kırmızılı takımın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun ilk haftasında sahasında karşılaşacağı Danimarka temsilcisi Kopenhag, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki rakiplerinden Nordsjaelland ile 2-2 berabere kaldı.

Manchester United, Premier Lig'de mağlup oldu

İngiltere Premier Lig'in 5. haftasında, Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki rakiplerinden Manchester United, evinde Brighton'a 3-1 yenildi.

Son 3 yılın şampiyonu Manchester City ise konuk olduğu West Ham United'ı 3-1 yenerek liderlikte yer aldı.

Tottenham, seyircisi önünde oynadığı Sheffield United karşılaşmasını 2-1 kazandı.

Arsenal, deplasmanda Everton'ı 1-0 yenerken Liverpool ise konuk olduğu Wolverhampton'ı 3-1 mağlup etti.

Premier Lig'in 5. haftası sonunda 15 puanla zirvede yer alan Manchester City'yi 13'er puanla Tottenham, Liverpool ve Arsenal izledi.

Bayern Münih, berabere kaldı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile A Grubu'nda yer alan Bayern Münih, Bundesliga'da haftayı beraberlikle kapattı.

Bavyera ekibi, 4. hafta mücadelesinde konuk ettiği Bayer Leverkusen ile 2-2 berabere kaldı.

Bundesliga'nın 4. haftasını Bayer Leverkusen, 10 puanla zirvede geçerken aynı puandaki Bayern Münih ikinci, Leipzig ise 9 puanla üçüncü sırada yer aldı.

Real Madrid LaLiga'da 5'te 5 yaptı

LaLiga'nın 5. haftasında konuk ettiği Real Sociedad'ı 2-1 yenen Real Madrid, yoluna kayıpsız devam etti.

Real Madrid'in en yakın takipçisi Barcelona ise konuk ettiği Real Betis'i 5-0 yendi.

LaLiga'nın 5. haftasının ardından 15 puanı bulunan lider Real Madrid'i, 13 puanla Barcelona ve 10 puanla Athletic Bilbao takip etti.

Inter, Hakan Çalhanoğlu'nun gol attığı derbide Milan'ı farklı yendi

Serie A'nın 4. haftasında Inter, derbi mücadelesinde ağırladığı Milan'ı 5-1 yendi.

Inter'de milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 79. dakikada penaltıyı gole çevirdi.

Milan karşısında farklı kazanan Inter, ligde bu sezon çıktığı 4. maçından da galibiyetle ayrıldı.

Lige iyi bir başlangıç yapan Milan ise bu sezonki ilk mağlubiyetini, derbide ağır şekilde yaşadı.

Son şampiyon Napoli, deplasmanda Genoa ile 2-2 berabere kalırken Juventus ise konuk ettiği Lazio'yu 3-1 yendi.

Serie A'nın ilk 4 haftasını galibiyetle geçen Inter, liderlik koltuğuna otururken Juventus, 10 puanla ikinci, Milan ise 9 puanla üçüncü sırada yer aldı.

Monaco, uzatmalarda yediği golle galibiyeti kaçırdı

Ligue 1'in 5. haftasında Monaco, uzatma dakikalarında yediği golle deplasmanda Lorient ile 2-2 berabere kaldı.

Sezona kötü başlayan son 2 yılın şampiyonu Paris Saint-Germain (PSG) ise konuk ettiği Nice'e 3-2 mağlup oldu.

Ligue 1'de Monaco, 11 puanla zirvede yer alırken lideri 10 puanla Brest, 9 puanla Nice ile Olimpik Marsilya ve 8 puanla PSG takip etti.

AA