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Ohi Omoijuanfo'nun 69. dakikadaki golüyle Brondby 2-1 öne geçerken Kopenhag, Roony Bardghji'nin 84. ve 89. dakikalardaki golleriyle maçtan 3-2 galip ayrıldı.

TBMM Futbol Takımı, Romanya'daki turnuvada ikinci oldu

TBMM Futbol Takımı, Romanya'daki turnuvada ikinci oldu

Manchester ekibi, bu galibiyetle ligde 9 puanla 9. sırada yer aldı.

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Manchester United, deplasmanda Burnley'yi 1-0 mağlup etti.

İkinci yarıda üstün oyununu devam ettiren Bayern Münih, 54 (penaltıdan) ve 88. dakikalarda Harry Kane, 81. dakikada ise Mathys Tel ile 3 gol daha bulup, müsabakadan 7-0 galip ayrıldı.

Bavyera ekibi; 4. dakikada Eric Maxim Choupo-Moting, 13. dakikada Harry Kane, 29. dakikada Matthijs de Light ve 38. dakikada Leroy Sane'nin golleriyle ilk yarıyı 4-0 önde tamamladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile A Grubu'nda yer alan Bayern Münih'te Harry Kane, Bochum'a karşı 3 gol attı.

Almanya Birinci Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 5. haftasında Bayern Münih , konuk ettiği Bochum'u 7-0 yendi.

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