Brüksel

Avrupa ülkelerindeki tüketici derneklerinin çatı kuruluşu olan Brüksel merkezli Avrupa Tüketici Birliği (BEUC), Fransa, İspanya, Hollanda, Çekya, Danimarka, Yunanistan, Slovakya ve Slovenya'daki derneklerin Meta'yı bulundukları ülkelerin veri koruma kurumlarına şikayet ettiklerini açıkladı.

Açıklamada, Meta'nın AB Genel Veri Koruma Tüzüğü'ndeki (GDPR) verileri adil işleme, verileri asgariye indirme ve amaç sınırlaması ilkelerine bağlı kalmadığı belirtilerek, "Tüketici grupları, Meta'nın öde ya da razı ol sis perdesinin ardındaki çok büyük yasa dışı veri işleme faaliyetini şikayet ediyor." ifadesi yer aldı.

Meta'nın, Facebook ve Instagram kullanıcıları hakkında yaptığı veri toplama işlemini haklı çıkaracak geçerli bir yasal dayanağı olmadığı kaydedilen açıklamada, Meta'nın kullanıcılara dayattığı seçimlerin özgür ve bilgilendirilmiş rızalara yol açmadığı ifade edildi.

Açıklamada, Meta'nın yasa dışı uygulamalarıyla tüketicileri çevrim içi olarak takip eden ve onlara reklam göstermek amacıyla büyük miktarda kişisel veri toplayan bir sistemini olduğu ve şirketin bu şekilde kar sağladığı kaydedildi.

Öte yandan, Meta, Avrupa'daki kullanıcılara Facebook ve Instagram'a reklamsız erişim sağlamaları için aylık abonelik seçeneği sunmaya başlamıştı.