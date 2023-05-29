İstanbul

Avrupa'nın en büyük 5 futbol ligi kabul edilen İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'daki (Ligue 1) maçlara, hafta sonu devam edildi.

Premier Lig'de Manchester City ve Bundesliga'da Bayern Münih sezonu ilk sırada kapatırken Serie A'da Napoli, La Liga'da Barcelona ve Ligue 1'de PSG sezonu zirvede tamamlamayı garantiledi.

Premier Lig ve Bundesliga'da sezon sona ererken Serie A, La Liga ve Ligue 1'de ise son hafta maçlarıyla sezon tamamlanacak.

Bundesliga'da son 11 yılın şampiyonu Bayern Münih

Bundesliga'nın son haftasına avantajlı giren Borussia Dortmund, sahasında Mainz 05 ile 2-2 berabere kalırken, deplasmanda Köln'ü 2-1 yenen Bayern Münih averajla şampiyonluğa ulaştı.

Bayern Münih, aldığı galibiyetle puanını 71'e çıkararak Borussia Dortmund'u yakalarken, sezonu averajla şampiyon tamamlayıp, üst üste 11'inci, toplamda ise 33'üncü kez adını zirveye yazdırdı.

Bundesliga'nın son haftasına 2 puan farkla lider giren Borussia Dortmund, sahasında Mainz 05'le berabere kalarak şampiyonluk kutlamalarına hazırlanan taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı.

PSG, son 11 sezonda 9 kez şampiyonluk sevinci yaşadı

Ligue 1'de konuk olduğu Strasbourg ile 1-1 berabere kalan PSG, bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

PSG'nin ardından ikinci sırada yer alan Lens ise konuk ettiği Ajaccio'yu 3-0 yendi.

Son hafta maçları öncesi en yakın takipçisi Lens ile arasında 4 puan fark bulunan PSG, şampiyon oldu.

PSG, 11 kez ile Ligue 1'de en çok şampiyonluk kazanan takım unvanını elde etti.

Profesyonel anlamda 1932'den bu yana düzenlenen Ligue 1'de son yıllara damga vuran PSG, son 11 sezonda 9 kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

9. kez şampiyon olan Manchester City, sezonu mağlubiyetle kapattı

İngiltere Premier Lig'deki 9. şampiyonluğunu daha önce garantileyen Manchester City, son hafta maçında Brentford'a deplasmanda 1-0 mağlup oldu.

Ligin 38. haftası sonunda tamamlanan sezonda 89 puanla şampiyon Manchester City'yi, 84 puanla Arsenal, 75 puanla Manchester United ve 71 puanla Newcastle United izledi.

Manchester City'nin 22 yaşındaki Norveçli santrforu Erling Haaland, İngiltere Premier Lig'de 2022-2023 sezonunun en iyi futbolcusu seçildi.

Manchester City'nin peş peşe 3. şampiyonluğunu kazanmasında büyük pay sahibi Haaland, ilk kez mücadele ettiği Premier Lig'de 35 maça çıktı ve 36 kez fileleri havalandırdı.

İspanyol teknik adam Pep Guardiola yönetiminde bu sezon üstün performansıyla her kulvarda fark yaratan Manchester City, sezonu üç kupayla kapatmanın hesabını yapıyor.

İngiltere Federasyon Kupası'nın finalinde 3 Haziran Cumartesi günü Manchester United ile karşılaşacak City, 4 yıl aranın ardından tarihinde 7. kez bu kupayı müzesine götürmeye çalışacak.

Manchester ekibinin en büyük rüyası ise 10 Haziran Cumartesi günü İstanbul'da gerçekleşebilir. Şampiyonlar Ligi finalinde İtalya'nın Inter takımıyla Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaşacak City, 2021'in ardından ikinci kez son iki takım arasına kaldığı organizasyonda ilk kez mutlu sona erişmek istiyor.

La Liga'da şampiyon Barcelona iki hafta sonra kazandı

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 34. haftasında şampiyonluğunu ilan eden Barcelona, art arda iki maçtır yaşadığı yenilgilerin ardından 37. haftada Mallorca'yı 3-0 mağlup etti.

Real Madrid ise deplasmanda Sevilla'yı 2-1 yendi.

La Liga şampiyonu Barcelona puanını 88'e çıkarırken ligin bitimine bir hafta kala puanını 77'ye yükselten Real Madrid, ikinci sırada bulunuyor.

Serie A'da şampiyon Napoli, Bologna ile berabere kaldı

33 yıl aranın ardından şampiyonluğa ulaşan Napoli, konuk olduğu Bologna ile 2-2 berabere kaldı.

Inter, konuk ettiği Atalanta'yı 3-2 yendi. Bu sonuçla Inter, puanını 69 yapıp ligi gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılacak bir pozisyonda bitirmeyi de garantiledi. Atalanta ise 61 puanla 5. sırada kaldı.

Bu arada, Inter kadrosundaki milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, ilk 11'de başladığı müsabakada 90 dakika sahada mücadele ederken, Atalanta kadrosundaki milli oyuncu Merih Demiral ise yedek soyunduğu maçta görev almadı.

Milan, deplasmanda Juventus'u 1-0 yenerken Lazio ise ağırladığı Cremonese'yi 3-2 mağlup etti.

Serie A'nın 37. haftasını 87 puanla geçen şampiyon Napoli'yi, 71 puana sahip Lazio, 69 puanı bulunan Inter ve 67 puanlı Milan izledi.

AA