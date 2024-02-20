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Öte yandan polis, gözaltına alınan 8 kişinin özel mülke izinsiz girmek ve zarar vermekle suçlandığını duyurdu.

Demanuele, Rosebank Mühendislik şirketinin İsrail'in savaş uçaklarına "parça" ürettiği ve bu uçakların da "masumları öldürdüğüne" işaret ederek, " F-35 parçası üreten işçilere iş bırakmaları çağrısı yaptıklarını" söyledi.

Gösterici Gaye Demanuele, İsrail'e uçak parçası üretimini protesto eden 8 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Göstericilerden bazıları fabrikanın girişinde maytaplar patlatırken, bazıları çatısına çıktı ve duvarları kırmızıya boyadı.

9 News'un haberine göre, göstericiler dün, Melbourne'deki Bayswater bölgesindeki savunma teknolojileri alanında faaliyet gösteren Rosebank Mühendislik fabrikasında gösteri düzenledi.

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