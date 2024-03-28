Viyana

AUA ile hava yolu çalışanlarını temsil eden VIDA Sendikası arasında 17 kez yapılan görüşmelerden sonuç alınmaması üzerine, kabin çalışanları Avusturya'nın başkenti Viyana yakınlarındaki Schwechat Uluslararası Havalimanı'nda greve gitti.

Gece başlayan grev yarın öğleye kadar sürecek.

VIDA Sendikası Başkanı Roman Hebenstreit, basına yaptığı açıklamada, Paskalya tatilinde böyle bir karar almak durumunda kaldıkları için üzgün olduğunu belirterek, Avusturya Hava Yollarını da bünyesinde barındıran Alman hava yolu şirketi Lufthansa'daki kabin çalışanlarının buraya kıyasla yüzde 40 daha fazla aylık gelirle çalıştıklarını, bu büyük açığın kapatılması için böyle bir karar almak durumunda kaldıklarını aktardı.

Şirket, grev nedeniyle 400'ün üzerinde uçuşun iptal edildiğini, yaklaşık 52 bin yolcunun bu durumdan etkilendiğini bildirdi.

VIDA Sendikası, çalışanların aylık gelirlerinin yüzde 27 artırılmasını talep ederken, hava yolu şirketi ise bu talebi gerçekçi bulmayarak yüzde 18 artış önerisinde bulunuyor.