Ankara

Müsabakanın ilk setinde her iki takım da hücumda ve savunmada etkili oynadı. 19-19'a kadar karşılıklı sayıların alındığı setin sonlarına doğru az hata yapan Ziraat Bankkart, ilk seti 25-22 önde bitirdi.

İkinci sete iyi başlayan Halkbank, setin başlarında farkı 2 sayıya (10-8) çıkardı. Hücum ve defansta etkinliğini artıran Ziraat Bankkart, 3-0'lık seri yakalayarak 11-10 öne geçti. Özellikle Abdel Aziz ile etkili servisler kullanan, defansta da blokları iyi kullanan Halkbank, 5-0'lık seri yakalayarak 15-11 öne geçti. Etkili oyununu sürdüren Halkbank, ikinci seti 25-20 önde tamamladı.

Üçüncü sete daha etkili başlayan Ziraat Bankkart, mücadelenin başında 3 sayı (2-5) fark yakaladı. Jaeschke'nin etkili servisleriyle 5-0'lık seri yakalayan Halkbank, 7-5 öne geçti. Setin ortalarına doğru karşılıklı sayılar alınırken, blokta etkinliğini artıran Ziraat Bankkart, aradaki farkı kapatarak 3 sayı (10-13) öne geçti. İyi oyununu sürdüren Ziraat Bankkart, üçüncü seti 25-20 kazandı.

Dördüncü sete iyi başlayan Ziraat Bankkart, setin başlarında 12-9 öne geçti. Ma'a'nın etkili servisleriyle 3-0'lık seri yakalayan Halkbank, 12-12 eşitliği yakaladı. 16-16'ya kadar karşılıklı sayıların alındığı setin sonlarına doğru az hata yapan Ziraat Bankkart, dördüncü seti 25-22, maçı da 3-1 kazandı.

Rakibini 3-1 yenen ve seriyi 3-2 kazanan Ziraat Bankkart, ligde arka arkaya üçüncü kez şampiyon oldu.

Şampiyon kupasını aldı

Müsabakanın ardından düzenlenen törende kaptan Arslan Ekşi'ye kupayı Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve AXA Sigorta Orta Anadolu Bölge Koordinatörü Zafer Korkmaz verdi.

Kupayla salonda büyük sevinç yaşayan Ziraat Bankkartlı voleybolcular, törenin ardından taraftarlarla fotoğraf çektirdi.

Organizasyonu ikinci tamamlayan Halkbank'a şiltini ise TVF Yönetim Kurulu Üyesi Ayşe Nihan Karaçam Salkaya verdi.

Arslan Ekşi en değerli oyuncu seçildi

Maçın ardından final serisinin en değerli oyuncusu Ziraat Bankkart'tan Arslan Ekşi oldu.

En iyi libero Halkbank'tan Volkan Döne, en iyi pasör Ziraat Bankkart'tan Arslan Ekşi, en iyi smaçör Halkbank'tan Thomas Jaeschke, en iyi orta oyuncu Ziraat Bankkart'tan Faik Samet Güneş ve en iyi pasör çaprazı Ziraat Bankkart'tan Wouter Ter Maat seçildi.

En Çok Gelişme Gösteren Türk Oyuncu Paidar Demir Özel Ödülü ise Berkay Bayraktar'a verildi.

En değerli oyuncu seçilen Ziraat Bankkartlı Arslan Ekşi'ye ödülünü ise TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ verdi.

Genç başantrenör Mustafa Kavaz'ın ikinci şampiyonluğu

Ziraat Bankkart'ta 2014'te oyunculuğu bırakan, altyapıların çeşitli kademelerinde çalıştıktan sonra A takımında yardımcı antrenörlük yapan Mustafa Kavaz, geçen yıl başantrenörlük görevine getirilmesinden 2 ay sonra ilk şampiyonluğunu yaşamıştı.

Final serisinde bir kez daha Halkbank'ı geçen Mustafa Kavaz, 40 yaşında başantrenörlük kariyerinin ikinci şampiyonluğunu elde etti.

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Ligde daha önce şampiyonluk yaşayan kulüpler

Geride kalan 52 sezonun şampiyonları şöyle:

Sezon Şampiyon
1970-1971 Galatasaray
1971-1972 İETT
1972-1973 İETT
1973-1974 İETT
1974-1975 Muhafızgücü
1975-1976 Eczacıbaşı
1976-1977 Boronkay
1977-1978 Eczacıbaşı
1978-1979 Eczacıbaşı
1979-1980 Eczacıbaşı
1980-1981 Eczacıbaşı
1981-1982 Eczacıbaşı
1982-1983 Eczacıbaşı
1983-1984 Eczacıbaşı
1984-1985 Eczacıbaşı
1985-1986 Eczacıbaşı
1986-1987 Galatasaray
1987-1988 Galatasaray
1988-1989 Galatasaray
1989-1990 Eczacıbaşı
1990-1991 Eczacıbaşı
1991-1992 Halkbank
1992-1993 Halkbank
1993-1994 Halkbank
1994-1995 Halkbank
1995-1996 Halkbank
1996-1997 NETAŞ
1997-1998 NETAŞ
1998-1999 NETAŞ
1999-2000 Arçelik
2000-2001 Arçelik
2001-2002 Erdemir
2002-2003 Arçelik
2003-2004 Erdemir
2004-2005 Erdemir
2005-2006 Arkas Spor
2006-2007 Arkas Spor
2007-2008 Fenerbahçe
2008-2009 İstanbul Büyükşehir Belediyespor
2009-2010 Fenerbahçe
2010-2011 Fenerbahçe
2011-2012 Fenerbahçe
2012-2013 Arkas Spor
2013-2014 Halkbank
2014-2015 Arkas Spor
2015-2016 Halkbank
2016-2017 Halkbank
2017-2018 Halkbank
2018-2019 Fenerbahçe
2019-2020 Lig tamamlanamadı
2020-2021 Ziraat Bankkart
2021-2022 Ziraat Bankkart
2022-2023 Ziraat Bankkart

AA