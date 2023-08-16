Ankara

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bu dönemde 1 milyar 718 milyon lira faiz, amortisman ve vergi öncesi karlılık (FAVÖK) elde eden Aydem Yenilenebilir Enerji’nin varlık büyüklüğü 37,1 milyar liraya yükseldi.

Bu dönemde, Eurobond ve hisse geri alımlarını sürdüren Aydem Yenilenebilir Enerji, bugüne kadar 70 milyon dolar nominal değerde Eurobond geri alımı gerçekleştirdi. Yıl başından bu yana sürdürülen pay (hisse) geri alımları ise 6 milyon 105 bin 26'a ulaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aydem Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Ömer Fatih Keha, katma değer odaklı yatırımlara devam ettiklerini belirterek, "Yılın ilk yarısında hibrit GES ve rüzgar kapasite artışı kapsamında 9 türbin devreye alınması üretime olumlu yansıdı. Şubat ayında Türkiye'nin en büyük hibrit GES'ini ve haziranda ise Türkiye'nin en büyük mor kanatlı 9 türbinini Uşak'ta bakanlık kabulü ile birlikte faaliyete alarak, mevcut kurulu gücümüzü 136,15 megavata çıkardık. Devreye aldığımız yatırımlar sonrası portföyümüzün toplam kurulu gücü 1156 megavata ulaştı. 60 megavat kurulu güce sahip rüzgar kapasite artışı projelerimiz ile birlikte üretimimizi daha da artırmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Eurobond geri alımlarının stratejik önem taşıdığını ifade eden Keha, şunları kaydetti:

"Borçluluğumuzun daha da azaltılması amacıyla yılın geri kalanında da Eurobond geri alımlarımızı sürdürmeyi planlıyoruz. Eurobond anapara ödemelerinin Şubat 2025-Şubat 2027 dönemleri arasında gerçekleşecek olması ve ilgili periyot içerisinde elde etmeyi planladığımız döviz gelirleri sayesinde, Türk lirasındaki değer kaybının operasyonel nakit akışımıza olumsuz etkisinin olmayacağını öngörüyoruz."

AA