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Bu kişilerden ele geçirilen jeneratör, matkap, hiltiye el konuldu, ayrıca el yapımı 24 patlayıcı ise imha edildi.

Polis, kaçak kazı yaptıkları belirlenen 9 kişiyi suçüstü yakaladı.

Bunun üzerine belirtilen bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı İHA operatörü, Altınkum Mahallesi Yeşilkent mevkiinde şüpheli bir grubu fark edince durumu, İl Emniyet Müdürlüğüne bildirdi.

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