Kentte, ağustos ayı boyunca devam eden yüksek nem ve 27 Ağustos Pazar günü etkili olan sağanak, incir üretimini olumsuz etkiledi.

İncir bahçelerinde sağanak sonrasında suyun çekilmesinin ardından geriye yarı yaş toprak kaldı.

Bu dönemde dalında kuruyup nemli toprağa düşen incirler, kısa sürede çürüyüp zarar görüyor. Ürünlerini korumak isteyen üreticiler, gece gündüz bahçelerde mesai yapıyor.

Nazilli Ziraat Odası Başkanı Yahya Anlıak, 27 Ağustos'ta bölgede etkili olan sağanağın ürünlerine zarar verdiğini söyledi.

Bölgedeki üreticilerin toplam 8-10 bin ton civarında kaybının oluştuğunu kaydeden Anlıak, şöyle konuştu:

"Yağışlardan dolayı toprak nemlendi. İncir, dünyanın en hassas meyvelerinden birisi. Dalında kuruyan incir yere düşüyor. Tabii toprakla temasını bir an önce kesmek için gece gündüz çiftçilerimiz, köylülerimiz, müstahsillerimiz bahçelerde çalışıyor. Yani bahçelerde yatıp kalkıyoruz desek daha doğru olur. Çalışma hızımızı artırdık. İncirin toprakla irtibatını kesmek için hem de havaların biraz da nemli gitmesinden dolayı, incirleri hemen toplayıp sergilerimize (kuruma alanına) taşıyoruz."

Bundan sonra hava şartlarının iyi gitmesini umduklarını kaydeden Anlıak, "İnşallah çiftçimizin yüzü güler. Çiftçinin yüzü gülmesi demek, ülkemizin yüzü gülmesi demek. Çünkü Aydın'da yetişen incirin yüzde 80'i, hatta yüzde 85'i yurt dışına gidiyor ve ekonomimize katkı sağlıyor." diye konuştu.

"Sabah ayrı akşam ayrı çalışıyoruz"

Üreticilerden Yasin Arı da ürünlerinin yağmurdan etkilendiğini söyledi.

Toprak nemli olduğu için yere düşen incirin kısa sürede çürüdüğünü anlatan Arı, "Sabah ayrı akşam ayrı çalışıyoruz. Bir yağmur oldu, kuvvetli yağmur inciri olumsuz etkiledi. Yerdeki incirler çamur oldu. O yüzden bunları ne kadar çabuk toplarsak, çürüme yapmaması bizim için o kadar iyi. O yüzden çalışma faaliyetlerini hızlandırdık." ifadelerini kullandı.

Nazilli ve Kuyucak ilçelerinde 27 Ağustos'ta sağanak etkili olmuş, dereler taşmış, bazı ev ve çiftlikleri su basmıştı. Bölgedeki incir bahçeleri de su altında kalmıştı.

AA