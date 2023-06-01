İSTANBUL- Türkiye’nin lezzet ekranı beIN GURME, eşsiz bir programla yaza merhaba diyor.

Hepsi birbirinden başarılı ve kendi alanlarında iddialı 7 farklı ekolden, 7 başarılı şefin aynı mutfakta birbirinden lezzetli yemeklere imzalarını atacakları “Ayın Şefi” maratonu sadece Türkiye’de değil Amerika’da da oldukça zengin deneyimleri olan Murat Deniz Temel ile başlayacak.

Ekranın yeni sürprizi “Ayın Şefi” programıyla her bir şef sırayla 1 ay boyunca en özel tariflerini hazırlarken izleyicileri dünya mutfağından, yerel lezzetlerle gastronomik bir yolculuğa çıkaracak. En iddialı et yemeklerinden, vegan dostu özel sebzelere, “fine dining” akımının son trendlerinden, lezzetine doyamayacağınız tatlılara kadar birçok tarif aynı mutfakta izleyicilerle buluşacak.

“Ayın Şefi” programının ilk şefi Murat Deniz Temel, gastronomi alanındaki eğitimiyle birlikte hem Türkiye’de hem de Amerika’da ünlü otellerde çalıştı. Amerika’dan döndükten sonra Murat Bozok ile Mimolett restoranda çalışmaya başlayan ve Murat Bozok’un yanında mutfak şefliğine yükselen Temel, 2018 yılında Alaf restoranı kurdu. Birçok farklı kültüre ait Anadolu lezzetlerinin menüsünde yer aldığı Alaf, 2022 yılında Michelin Guide İstanbul’da kendisine yer buldu.

2 Haziran Cuma gününden itibaren hafta içi her gün saat 14:35’te beIN GURME’de yemek ve lezzet tutkunlarını ekrana bağlayacak “Ayın Şefi” programı TOD ekranlarında dilediğiniz zaman izlenebilecek.

HABER: BÜLENT ÇAMCI